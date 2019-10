Tribunal Electoral, tendencioso y desaseado

El miércoles 2 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) encargado de declarar si son o no válidas las últimas elecciones para Gobernador del Estado de Baja California, declaración que se había tardado por impugnaciones del PRD y MC (Movimiento Ciudadano) a la supuesta inegibilidad del candidato de Morena Jaime Bonilla. Al no encontrar motivo alguno para tal caso, el Tribunal cumplió con la declaratoria al confirmar la validez de la elección, pero en su boletín agrega que será de dos años el periodo del gobernador electo, tema que no fue discutido ni presentado ante ellos por ningún partido, con lo cual denota dolo, parcialidad y desaseo en su declaratoria.

Ensenada, coloquios maravillosos

El jueves anterior, fuimos partícipes de dos reuniones que se convirtieron en maravillosos coloquios sobre historia y cultura de Baja California. Acompañé al futuro secretario de Cultura del Estado, el buen amigo Pedro Ochoa, a un encuentro entre el famoso escritor y editor de (la revista) México y las Artes, el Laureado Alberto Ruy Sánchez y su esposa Margarita de Orellana (coeditora de revista), con dos prominentes ensenadenses: Wl historiador Carlos Lazcano y el cronista de la ciudad Arnulfo Estrada. La reunión propiciada por Ochoa tuvo lugar en un bello lugar orillas del Océano Pacífico. Por tres horas se habló de historia, del pueblo Kiliwa y sus tradiciones, de artesanías regionales, de Hernán Cortés, del nombre de California, nuestra península, de la ecología, del cambio climático, del pequeño jardín que desde hace 30 años cultiva Arnulfo, en el que comprueba y observa el cambio climático. Los ilustres editores visitantes, aportaban preguntas, observaciones y experiencias a la inolvidable conversación en la que el futuro Secretario y un servidor fuimos testigos y participantes. Más adelante, en el Valle de Guadalupe, otro extraordinario encuentro con el legendario Camilio Magoni, quien con sapiencia nos brindó una amena y brillante charla (conferencia) sobre la historia del vino, su importancia y desarrollo en la región. Después en otro sitio, la hora de la comida tipo mediterránea, que representa dignamente a la Península de California; pero eso, merece crónica aparte.

Forjadores de bajacalifornianos 2019

Este día, en el Centro Histórico y Cultural Calafia, a las 9:30 am, la Fundación Acevedo y otras instituciones culturales, realizarán la edición 2019 de la entrega de reconocimientos a ocho forjadores de Baja California. De Tijuana: Simón Fernández Rizo, músico (Patronato Archivo Histórico de Tijuana). Ángel Valrá, pintor (Fundación Acevedo).Wilfrido Ruiz Sáenz, promotor cultural (Academia de Historia de México en Tijuana). Manuel Bojórquez, fotógrafo (Seminario de Cultura Mexicana). Daniel Gómez Jáuregui, maestro (Asociación de Maestros de Baja California “Domingo Carballo Félix). Mexicali: Ruth Hernández, pintora (Cooperativa de Artistas Plásticos “José García Arroyo”). Ensenada: Alejandro Pabloff Bucaroff, líder social (Seminario de Historia de Baja California). Isidro Duarte Cabrera, empresario (Club de Modelismo Naval de Ensenada).

* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, Cronista de la ciudad.