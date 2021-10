Tres sucesos

Varios acontecimientos dentro del running local me llamaron la atención el pasado fin de semana, aquí mencionaremos tres. Fue admirable la solidaridad de una buena cantidad de corredores que se reunieron en un entrenamiento para reunir fondos y apoyar a Jessie Gil, el gran atleta en silla de ruedas y entrenador, conocido por muchos por sus triunfos en diferentes carreras locales y que ha logrado competir también internacionalmente.

Jessie cuando se dirigía en su vehículo tipo “van” a competir en el Medio Maratón de Tecate el pasado 19 de septiembre, un conductor irresponsable lo embistió en forma aparatosa, gracias a Dios Jessie solo tuvo golpes leves pero su “van” quedó con pérdida total.

Ante eso, grupos de corredores como el Tijuaneros Running, Action Shot Tj o Run Tj Run, se dieron a la tarea de convocar a un entrenamiento para recaudar fondos y reponer el transporte a Jessie.

En Rosarito, en la “Carrera por la Prevención”, vimos con asombro como Jesús Rueda, líder del Team Rueda, y organizador de eventos pedestres, corría los 5 kilómetros y es que, a mediados de mayo de este año, Chuy se encontraba en el Hospital muy delicado, víctima de un derrame cerebral,

una hemorragia en su cerebro.

Se temía lo peor, y si se salvaba podría quedar con secuelas afectado en su movilidad, pero su recuperación ha sido asombrosa, gracias a su voluntad fuerte y los cuidados de su familia y amigos que han estado al pendiente de él.

Sin duda el dedicarse a correr, a la actividad física, le dio ese plus y el pasado domingo lo vimos de nuevo en una carrera, pero no como observador sino participando, como ya lo mencionamos, corriendo los 5 kilómetros, de verdad, asombroso.

Muy rápidamente Chuy Rueda está regresando a ser el mismo de antes.

Siempre servicial, siempre apoyando, es un emprendedor, siempre ideando hacer cosas nuevas, su última gran carrera que organizó fue en los Arenales llamado DBZ 7K Challenge con el tema de Dragon Ball Z y fue todo un éxito.

Pero en plena recuperación ha estado apoyando diversos eventos, incluyendo a nosotros (Yo también corro en Tijuana) por lo que le estamos muy agradecidos.

Chuy merece un aplauso fuerte, nuestro cariño y admiración.

Pasando a otro tema, en el Ultramaratón de “trail” nocturno llamado Punk Run de 50k (hubo una carrera aparte de 15k) organizado por Checo Silva, algunos corredores se perdieron en la ruta, aunque al final todos llegaron a la meta sanos y salvos, en redes sociales surgieron algunas críticas algo exageradas y es que a decir de Checo, la ruta estuvo bien marcada, prueba de ello es que la mayoría llegaron bien y no tuvieron problema en el recorrido. Lo que que a veces sucede es que los corredores no ponen atención en las señales, que esta vez eran listones amarillos y equivocan la ruta a veces perdiendo a otros que los siguen. Se puede decir que es común que en competencias de “trail” alguien se pierda, a veces si por ruta con señales insuficientes, otras veces por distracción de los corredores. El reto de este tipo de eventos no solo es la distancia y el recorrido difícil, es también el sentido de orientación. Es importante estar atento antes del evento a las indicaciones de los organizadores y ya en la carrera estar al pendiente de las señales en la ruta.