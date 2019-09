Tres Aurelios bigleaguers tres tragedias carreteras

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “La diplomacia es la Reina de la Hipocresía”… Iván Gómez Millán.

Llamarse Aurelio, haber jugado en Grandes Ligas y estar conectado con el beisbol de México, ha sido un coctel vía muerte trágica por accidentes de tránsito.

Por cierto, los únicos bigleaguers llamados Aurelio, han sido los mexicanos Rodríguez y López, y el cubano Monteagudo, inolvidables personajes por valiosos peloteros y por finas personas.

Aurelio Rodríguez, uno de los mejores terceras bases en la historia de las Grandes Ligas, murió en Detroit, donde por décadas, ha sido admirado y querido, gracias a su aporte para los éxitos de los Tigres.

Estaba de visita en esa ciudad, la tarde del 23 de septiembre de 2000, cuando vivía en sus 52 años de edad. Caminaba por la acera de una calle central, en compañía de una pareja de amigos, quienes se detuvieron para ver una exhibición de revistas. Aurelio siguió caminando. Una señora que manejaba un automóvil sufrió derrame cerebral, por lo que el vehículo quedó sin control y fue a matar al mexicano. Si Aurelio también se hubiera detenido por las revistas, no habría muerto en esas circunstancias.

Aurelio López pereció el 22 de septiembre de 1992, a los 44 años de edad, cuando su camioneta volcó en la carretera de Matehuala. Había sido relevista estelar de los Tigres de Detroit en la Serie Mundial de 1984, que ganaron a los Padres, quienes dijeron que la recta de este Aurelio era invisible.

Y el cubano de Caibarién, Aurelio Monteagudo, tras larga carrera como lanzador en la pelota profesional, trabajaba en México en labores de scout. En esos menesteres viajaba por las carreteras de Saltillo, el 10 de noviembre de 1990, cuando surgió el accidente que le quitó la vida, días antes de cumplir sus 47.

Igual que en el caso del Triángulo de las Bermudas, en esta historia, tanta coincidencia trágica, no tiene explicación. Solo ha sido eso, triple coincidencia trágica.

RETAZOS.- ** Derek Jeter se dice satisfecho y muy feliz con los resultados de los Marlins. “Un equipo ganador consistente, no se arma en una temporada. Nuestros mayores éxitos, por ahora, han sido en las menores. Ya los lograremos también en Grandes Ligas” dijo Derek… ** El japonés Yu Darvich, de 33 años, dijo a los reporteros que se siente muy bien con los Cachorros, especialmente por el trato que le da el mánager, Joe Maddon. Bueno, está firmado hasta 2023, por 81 millones de dólares. Y este año no ha ido todo bien con él, ya que solo ganó seis juegos, perdió ocho y dejó efectividad de 3.98… ¡Amanecerá y veremos!... ** Félix Hernández, a los 33 años, será agente libre, después de 15 consistentes temporadas con los Marineros de Seattle… ¡Que haya suerte de la buena, muchachón!...

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.