Trenecitos

Todo parece indicar que la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cierta obsesión con los ferrocarriles. Ahí está el caso proyecto denominado “Tren Maya”, donde hasta el momento no han podido colocar ni siquiera un durmiente.

Y ahora, del otro extremo del país, aparece mágicamente en el Plan Nacional de Infraestructura, en conjunto con el sector privado, el proyecto de un “Tren Costero de Baja California, donde según sus cifras conservadoras la inversión entre 2023 y 2024 sería de unos 10 mil 200 millones de pesos.

La idea de la construcción de un ferrocarril que se interne al Sur de la frontera no es nueva.

Presidentes y gobernadores han planteado esa idea, tomando en cuenta el potencial del puerto de Ensenada y El Sauzal para la recepción de la mercancía sobre todo de los puertos asiáticos, entre ellos China y Japón.

No sorprende que López Obrador quiera impulsar ese proyecto del “Tren Costero”, lo interesante es que no quede en el tintero, como parece va a ocurrir con el “Tren Maya”, donde ya hasta la “Madre Tierra” otorgó su autorización.

En Baja California entre otros proyectos de tren, está uno anunciado en 1997 por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, durante un evento en Tecate. Ahí dijo que se iba a construir el ferrocarril Ensenada-Mexicali. Claro que eso no ocurrió.

Otro que generó entusiasmo entre inversionistas e industriales, fue el proyecto que contemplaba la ampliación del puerto en Punta Colonet, al Sur de Ensenada, y la construcción de un tendido de ferrocarril para atravesar casi en diagonal la península hasta conectar con las vías férreas provenientes de Yuma, Arizona.

Sólo que como siempre ocurre en esos casos, se corrió la versión y varios inversionistas se agandallaron para comprar tierras por donde pasaría el tren, lo que disparó los precios y todo quedó en el olvido.

El último de los proyectos fue iniciado en la anterior administración estatal. El proyecto es el tren El Sauzal-Tecate, un tendido de 100 kilómetros de vía para conectar con la vía corta Tecate-Tijuana, y a la vez con las líneas ferroviarias del Sur de California.

Ese proyecto se puso en marcha en 2015 y de hecho se dice han pagado a unas 75 personas propietarias del terreno donde pasaría el tren, por el derecho de vía.

La idea de este último proyecto va de la mano con la ampliación del puerto El Sauzal, para tener una capacidad de recepción de 200 mil contenedores, movilizados principalmente por tren hacia el mercado gringo, puesto que actualmente es menor la capacidad del puerto y todo se moviliza por tráiler.

Así que por proyectos de ferrocarril en Baja California no paramos. Y a todo esto se suma ahora el “Tren Costero” de AMLO. Quizá visto desde un cómodo escritorio de Ciudad de México parece fácil y rápido.

Aunque dicen quienes conocen de la materia ferrocarrilera, el tendido de un kilómetro de vía con todo lo que representa anda alrededor de un millón de dólares.

Ojalá luego no quede todo nada más en puro “chu chu chu”, como dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

¿Otro préstamo?

Al parecer no todo es miel sobre hojuelas en el gobierno de Armando Ayala Robles, Presidente Municipal de Ensenada, quien antes de entrar en funciones no se cansó de presumir que en su administración todo sería distinto gracias a la alineación de poderes emanados de Morena.

Es decir, gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Jaime Bonilla.

Sin embargo, al igual que el ex alcalde Gilberto Hirata Chico, quien en su momento no paró de presumir su excelente relación con Enrique Peña Nieto, los apoyos no han llegado y probablemente no llegarán al menos en corto plazo.

Tan mal está la cosa que Ayala ya planteó la posibilidad de pedir un préstamo de 30 a 90 millones de pesos para el pago de aguinaldos.

Lo peor es que sería con la misma institución financiera en la que se endeudó Hirata, los expertos en finanzas ya advirtieron que de seguir ese rumbo, la administración de Ayala podría terminar peor que la de Novelo y eso ya es mucho decir.

Una de burócratas

Para inicios del siguiente año se realizará una nueva elección en Tijuana, en este caso será el Sindicato de Burócratas quienes renueven su dirigencia, las planillas ya han sido conformadas en su mayoría y se comenta que quien lleva una amplia ventaja ante sus competidores es la Planilla Blanca que encabeza Eduardo Aguilar Castro.

Este fin de semana, Lalo Aguilar organizó un desayuno con más de 250 empleadas de base, con quien compartió parte de su plataforma de campaña y donde escuchó las peticiones y propuestas de las burócratas para poder realizar un mejor trabajo, uno de los puntos que destacó en su mensaje el candidato fue que combatirá con el acoso en contra de las mujeres, dentro y fuera de las esferas de gobierno.

Otro de los puntos que abordó Lalo Aguilar fue relativo a la equidad de género y que las planillas que se registren en las próximas elecciones por obligación estén integradas por al menos el 50% de mujeres, tema que tuvo grandes reacciones positivas entre las mujeres sindicalizadas quienes externaron que por fin se hará justicia al esfuerzo que desempeñan en el sindicato.

Tal parece que las campañas entre la burocracia apenas van comenzando y será hasta inicios del mes de febrero que se den las elecciones, sin embargo, ya muchos dentro del Sindicato han empezado a notar la diferencia entre los distintos candidatos.

Habrá que ver lo que ofrecen los demás.