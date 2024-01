Trato selectivo en escena del delito

Una formación precaria de agentes policiales e innumerables denuncias de violaciones al debido proceso en el cumplimiento de su función configuran la realidad del sistema policial en varios estados, incluyendo a Baja California, no obstante, y a pesar de esta realidad, los agentes policiales cumplen un rol esencial en la .escena de un delito.

Los servidores públicos tienen que documentar adecuadamente su trabajo.

La documentación tiene por objeto la elaboración de un atestado permanente y objetivo de la escena, de las pruebas materiales y de cualquier cambio que se produzca. La documentación de la escena es también el punto de partida de la cadena de custodia.

La documentación da comienzo con la llegada de la primera persona a la escena.

Utilizando los medios adecuados (por ejemplo, notas, fotografías, vídeos, esbozos y mediciones, etc.) se anotan los datos de la escena tal y como se encontró inicialmente, en particular la hora de llegada, el estado de las puertas, ventanas y persianas, los olores, los indicios de actividades, etc. Asimismo se toma nota de las personas que estén presentes, entren o salgan de la escena, y los cambios que se produzcan como consecuencia de las actividades realizadas y observadas. Una vez que se hayan reconocido las pruebas materiales, se prepara una documentación pormenorizada antes de moverlas o recogerlas. Cada objeto recogido se etiqueta por separado. El requisito de la documentación se mantiene durante todo el proceso de investigación de la escena del delito, y ulteriormente, hasta que se obtiene el resultado de los análisis de laboratorio. Esto constituye la cadena de custodia.

Cuando una persona que trabaja en la escena deja la investigación, toda la información

(Por ejemplo, fotografías, documentos, notas, etc.) se entrega al personal que la releve.

En ese momento también se celebran reuniones informativas.

¿Por qué es importante? Es posible que se requiera al personal que ha trabajado en la escena a que explique determinados detalles y demuestre las medidas adoptadas durante la investigación. Para ello no es suficiente fiarse sólo de la propia memoria.

La documentación es esencial para recordar y demostrar más tarde el estado inicial en que se encontraba la escena y lo que se hizo, cuándo, cómo y por quién.

La documentación cronológica y minuciosa es importante para velar por la “trazabilidad” y la “continuidad” de las pruebas durante todo el proceso. La cadena de custodia determina que lo que se presenta ante el tribunal guarda relación con el objeto concreto recogido en la escena del delito.

Todos los exámenes y análisis posteriores pueden verse comprometidos si la cadena de custodia no se inicia y mantiene debidamente en la escena.

Los ciudadanos no dificultan la labor policial ni la hacen menos efectiva; muy por el contrario, permiten a la policía operar y ejercer sus competencias dentro del marco de la ley.

Son los primeros respondientes quienes complican sus credibilidad al ocultar información, manipula evidencia, alterar hechos, objetos y modificar erróneamente una buena labor.

Sigue faltando cultura del buen manejo de la escena del delito en Baja California.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.