Durante el periodo colonial la sociedad novohispana estaba compuesta por castas, después de los españoles peninsulares el sistema era encabezado por los Criollos, , seguidos de los Mestizos y así hasta llegar al grupo más bajo del escalafón social, los “Torna atrás”, producto de la mezcla de un “No te entiendo” y una mujer indígena.

A ocho años de gobiernos superfluos y de muy pobres resultados nuestro estado retrocede en muchos aspectos que por años dimos por sentado; si el gobierno de Kiko Vega fue desastroso nadie supuso que el de Bonilla lo sería en el grado que lo ha sido en tan poco tiempo; imagine usted que el gandalla que está por irse se hubiera quedado 3 años más, y pensar que hubo 21 lamebotas que traicionaron a nuestra gente buscando que ello sucediera, vale la pena recordarles: José Félix Arango Pérez, Irais María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, María Trinidad Vaca Chacón, Alfa Peñaloza Valdez, Carlos Alberto Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Édgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz, Blanca Patricia Ríos López, Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández, Catalino Zavala Márquez, José Antonio Casas del Real, Claudia Josefina Agatón Muñíz, Rocío López Gorosave, fueron los que decidieron acomodarse al mejor postor, en hora buena que su “asalto a la democracia”, así lo calificó la SCJN, no prosperó; ironías de la vida, algunos de ellos hoy se encuentran en el equipo más cercano de la gobernadora electa, sin importarles un bledo que en su momento operaron para que eso no sucediera. No cabe duda que la última lealtad que les importa es a nuestra gente.

Nuestro estado ha tenido un profundo retroceso en seguridad pública, hoy hay más muertos, más asaltos, más robos y menos detenidos que nunca antes, Ensenada lidereada por un alcalde capaz siquiera de defender abiertamente su identidad gobierna un municipio que apila muertos y que no genera ni siquiera los ingresos para pagar su nómina. Tijuana tiene hoy en día una alcaldesa que no está a la altura de lo retos del municipio más poblado del país; muestra de ello es haber nombrado a Miguel Bujanda al frente de la administración urbana, su nombramiento sólo refleja el pobre criterio de la alcaldesa y de la corrupción que habrá en esa dependencia; que los tijuanenses, me consta, lo comenten en corto y no tengan los pantalones de hacerlo en público sólo retrata el origen del problema.

En este brinco para atrás de nuestro estado, tenemos un gobierno que dejará la hacienda pública rota, desprestigiado por sus formas, sin obra pública de relevancia, con los niveles más graves de inseguridad, que intencionalmente desmanteló el Sistema Estatal Anticorrupción y que ha amenazado a los ciudadanos que quisimos construir el más independiente y autónomo posible.

Hace unos días Bonilla recibió de la empresa FISAMEX un reconocimiento a estos dos años de trabajo, que lo haya aceptado de la empresa que, en concusión con él, Vicenta Espinoza y Salomón Paz ha extorsionado a empresas y empresarios retrata el salto al vacío que como sociedad hemos dado, hoy estamos al final del liderazgo moral de cualquier nivel de gobierno estatal, hoy somos los Torna atrás. Con razón el presidente lo pone como ejemplo.