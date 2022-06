Top Gun, los ovnis y lo que nos dicen las abejas

Tomarle el pulso a la actualidad, prácticamente minuto a minuto como hacen algunas agencias de noticias, día tras día, o hacer ejercicios de prospectiva hecho por equipos de consultores que no suelen acertar, son dos ejemplos extremos de lo difícil que es hacer previsiones para planificar. La inmensa mayoría de economistas no vieron venir la terrible crisis de finales del 2008 de la misma manera que ningún politólogo vio venir la deriva golpista de Trump o la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin. Sin embargo, no nos queda más remedio que seguir intentando anticiparnos a las catástrofes.

Ya pocos recuerdan uno de los leitmotiv del Concilio Vaticano II, allá en la década de 1960, aquel “Signa temporum perscrutandi”, para escrutar los signos de los tiempos. Leer los signos, indicios y evidencias que definen nuestra actualidad. La inflación mundial en niveles no vistos desde hace décadas, la mayor subida de tipos de interés de la FED desde 1994, el petróleo mexicano a 100 dólares o que la película Top Gun Maverick sea la más taquillera del año en Estados Unidos, donde un rejuvenecido Tom Cruise de 60 años lanza el mensaje de que un veterano o envejecido piloto puede darle un plus al uso de las máquinas o que el factor humano sigue siendo más importante que el tecnológico. Toda una declaración de principios para los tik-tokers, instagramers y la aristocracia de las nuevas tecnologías electrónicas, y su credo de que después de los 35 años uno ya está viejo.

Pero lo que me interesa de Top Gun Maverick, con locaciones en San Diego y apoyado previo pago de renta por la fuerza aérea de la marina estadounidense, es que, en unas maniobras frente a San Diego y Playas de Tijuana, Top Gun reales pilotando F-35, se toparon hace pocos años con lo que siempre le dijimos OVNI [UFO en inglés], ahora rebautizadas como Formas Aéreas No Identificadas; hay variantes que utilizan desconocidas. Los videos de estos Top Gun y las conversaciones son parte de la evidencia que se ha manejado en el Congreso estadounidense para reconocer públicamente que suceden cosas extrañas para las que no tienen explicación o que la NASA haya abierto una línea de investigación sobre los incidentes documentados. Sin duda este es un emblemático signo de nuestros tiempos y no seré yo quien lo tache de cortina de humo. Porque igual resulta que los fans de los Ovnis tenían razón y nos visitan extraterrestres desde tiempos inmemoriales.

Sin embargo, extrañamente, hay otras evidencias alarmantes, auténticos signos de nuestro tiempo, que ni tienen el éxito taquillero de Top Gun Maverick, ni la atención de la clase política mundial, como el cambio climático o el descenso de insectos polinizadores como las abejas, con la gravedad que conllevan para mantener la biodiversidad de extensas regiones o hacen peligrar la agricultura que sustenta a cientos de millones de personas en continua vulnerabilidad alimenticia.

Posiblemente las abejas y los ovnis nos están avisando que la humanidad está cruzando peligrosas líneas rojas. Las que marcan la locura autodestructiva. Yo me fío de las abejas, la suerte de la humanidad parece estar ligada a ellas, y el cambio climático que las está esquilmando también está destruyendo las bases ecológicas que hacen posible la vida humana.

La autodestrucción como signo emblemático de los tiempos presentes.

- Guillermo Alonso Meneses