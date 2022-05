Todos los días deberían ser “El Día de la Madre”

-o-o-o

Como “madre hay una sola”, también la columna del Día de las Madres es una sola cada año. Aquí va la de 2022.

“Si hay Día de la Madre, ¿por qué no hay Día de la Suegra? Y óyeme…: ella es la madre que ya tú sabes quién”… Pacomio.“Nada es perfecto en esta vida. Por eso, junto con la madre, Papa Dios creó a la suegra”… Trapichito.“Debido a lo mucho que tienen que hacer cada día, deberían ser más de una madre por cada hijo”… Lorenzo Meza.

“Sin madres no habría hijos… Pero bueno, estamos a mano, porque igualmente, sin hijos no habría madres”... Tomás Céspedes.“Es una injusticia que en El Día de la Madre ella tenga que cocinar para toda la familia”… Oscar Yanes.“Eva quería comprarle un regalo a su mamá por El Día de la Madre, pero, no halló qué regalarle a una costilla?”... Armandina Cisneros de Uslar.“¡Ojo!: Las células madres, no son las mamás de la celulitis ni de los celulares”… Joseph McKadew.“Las monjas se hacen llamar madres. Dime de qué presumes y te diré de qué careces”… Dick Secades.“¿Cuántos hijos tuvo La Madre Teresa de Calcuta?”... Pacomio.“Mi mamá tenía un Ph.D. como lavandera”... Lou Gehrig.“Ser la mamá de otra mamá es muy agradable… Hasta que llaman a uno abuela”… Raquel Castaños.“Ser madre es el trofeo ganado por sufrir los dolores del parto”... Armandina Cisneros de Uslar.“Si ‘madre hay una sola’, ¿cómo hizo para traer al mundo, ella solita, a cerca de ocho mil millones de personas que poblamos este mundo?”... La Pimpi.“Julio Iglesias donará el zipper de su bragueta al Museo de la Madre de Madrid”… Dick Secades.El umpire venezolano Roberto Olivo publicó en su autobiografía que la madre más mencionada en el beisbol era la suya.

“Cuando la madre besa a su hijo, besa también al amor del cual él ha nacido”... Ramón de Campoamor.“Mamá es el nombre de Dios en labios de los niños”... Milton Berle.“Dicen que la automatización lo hace todo, mientras uno está sentado por ahí. Pero no, quien lo hace todo se llama madre”... Joey Adams.“No me digan que la evolución ha sido exitosa. ¡¿Cómo es posible que todavía las madres tengan solamente dos manos y dos brazos?!”... Milton Berle.“Como Papa Dios no puede estar presente en todas las casas, inventó a las madres”… Joey Adams.“Ventaja de ser madre…: pueden tener varios hijos, en cambio uno puede tener solo una madre”…

“Las madres para la familia, son como las flores para los jardines”… J.V.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú...