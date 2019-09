Todos discriminamos

Más del 70% de los mexicanos discriminamos por clase social y color de piel. Por eso, el INE, señala que la discriminación agudiza problemas estructurales como el de la pobreza, marginación e injusticia. Y más específicamente, muestra que el 76.4% de los mexicanos discrimina por clase social; el 75.3% por apariencia y el 70.9% por el color de piel. De que somos discriminadores, lo somos. Y de que todos decimos “fuchi” y “guácala”, todos lo decimos.

Para la gente moderada y sensata, es deplorable la práctica de la discriminación que tenemos arraigada, que obstaculiza el ejercicio de los derechos fundamentales y afecta la calidad de la democracia. La situación es grave y no podrá resolverse mientras del mismo gobierno vengan diferenciaciones. Es deplorable ese choque constante que han provocado todos, entre “fifís” y “chairos”, nada más torpe para lograr una sociedad cohesionada que nos lleve a todos a una mejora sustancial en nuestra calidad de vida, organización y justicia. Es necesario diseñar políticas de Estado en materia de educación cívica que nos faciliten asumirnos como titulares de derechos y responsabilidades que prioricen el respeto a los demás.

Los mexicanos no reconocemos la discriminación que ejercemos por motivos de clase, raza o etnia, contra los pueblos indígenas, afrodescendientes, minorías, extranjeros y, ahora, hasta por sistemas o ideologías políticas. Aceptar que en nuestra sociedad existe el racismo es indispensable para diseñar políticas públicas eficientes que ataquen actitudes y costumbres que solo nos diferencian y no nos unen.

El racismo se basa en la idea de que nos dividimos en grupos y que la prueba es que nuestros rasgos son distintos, y quienes distan de nosotros por su “raza” pertenecen a un grupo inferior. Lo mismo pasa con los “rasgos” mentales, ideológicos, cívicos, políticos y de clase social. Esto hace que algunos hostiles, perciban a los demás como personas o grupos que amenazan nuestra vida, forma de pensar, actuar y para relacionarnos. Y, por lo tanto, tendemos a rechazarlos, excluirlos, e incluso a odiarlos y querer sojuzgarlos o exterminarlos.

Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si no lo hacemos, heredaremos a nuestros descendientes, una sociedad llena de discriminación y desamparo, de temor, de indolencia, de brutalidad y de poca solidaridad.

La discriminación entonces podemos definirla como la situación en la que una o varias personas son agredidas por una razón específica, llámese edad, orientación sexual, apariencia física, género, ideología, costumbres etc. Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, se perciba o no, pero que se causa o recibe. La discriminación es asociada a situaciones de marginación, apartamiento, diferencia, exclusión, distinción, preferencia y segregación.

La sociedad mexicana tiene una división muy visible, racismo, discriminación e intolerancia hacia nosotros mismos. Hoy más notable por las redes sociales, que dejan ver una sociedad resentida consigo misma. No hemos aprendido a aceptarnos. Todos pertenecemos a una misma sociedad y país. Hagamos una tregua.







* El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento.

