Tijuaneando a The Economist

“El futuro que nos espera” es un artículo que The Economist publicó en el último trimestre del 2021 con predicciones sobre varios temas con la opinión de más de 50 expertos. El texto es extraordinario y ha circulado en otros medios, redes sociales y conferencias. Para platicar de este artículo, fui invitado al programa “Hablemos de Economía” que conduce Mario Escobedo y Rubén Roa en PSN televisión y me pareció interesante compartir con ustedes una especie de versión “tijuaneada” de los 8 pronósticos que más encajan con la vida de Baja California y que comenté en el programa

1.- “Los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia se quedará”. No creo, la naturaleza del ser hermano tiende hacia el trabajo presencial pues el modelo confinado y desde casa no es compatible con la libertad de las personas, esto no significa que no sea bueno o eficiente en algunos momentos, creo que la modalidad híbrida será la que prevalezca.

2.- “Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo”. Esto me preocupa porque el crecimiento de la región se debe mucho al mercado inmobiliario. Creo que los espacios tendrán que rediseñarse y ofrecer más beneficios. Así como las oficinas se tienen que reinventar, los centros comerciales y centros de convenciones también van a tener que mejorar su propuesta de valor o morirán. Se pronostica que 1 de cada 4 centros comerciales cerrarán en los próximos cinco años.

3.-“Desaparecerá el 50% de los hoteles de convenciones”. Creo que las convenciones y eventos corporativos cambiarán y con ellos la infraestructura hotelera, el rediseño pasara de grandes convenciones a espacios más individuales o familiares para combinar el trabajo y la diversión. El turismo de naturaleza, en cambio, tendrá sus mejores años.

4.- “Las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán”. Es un hecho que, además de los muertos por el COVID-19, la muerte de empresas por causa del rezago tecnológico también es un hecho. Empresa sin presencia digital, desaparecerá rápido.

5.-“La educación nunca volverá a ser igual”. Todas las escuelas y universidades cambiarán a esquemas híbridos para siempre, habrá grandes oportunidades para que las universidades puedan contratar a maestros con experiencia sin importar su ubicación geográfica y métodos como “clases espejo” serán relevantes para los nuevos métodos de enseñanza.

6.- “El sistema médico se adaptará a lo digital para siempre”. La telemedicina se impondrá en el sector de la salud. Aunque los procedimientos quirúrgicos seguirán necesitando de la presencia física del médico, la medicina en casa será la tendencia de la investigación y el desarrollo tecnológico.

7.- “El comercio sigue creciendo, pero en línea”. Y sí, es más, veremos cómo Facebook, Tik-Tok, WhatsApp y otras redes desarrollarán mejores mecanismos para vender directamente sus productos a través de sus plataformas.

8.- “La salud mental se vuelve un tema recurrente”. Habrá grandes oportunidades en el mundo del wellness, la comida sana, el mundo orgánico y las experiencias al aire libre. El 2022 es algo así como el año cero para muchos, un renacimiento, un volver a empezar y una excelente oportunidad para repensar nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras prioridades. Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores.

*- El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.