Tijuana no está preparada para las lluvias

Este jueves por la mañana los tijuanenses nos despertamos con el impacto de las lluvias y el frente frío que azotó en la zona costa, las carreteras hacia Mexicali y Ensenada fueron cerradas en algunos tramos debido a las nevadas, en la ciudad, se desgajaron cerros de manera parcial y se presentaron inundaciones en varias calles, según datos de las mismas autoridades no había caído tanta agua en la ciudad desde 1998 cuando la tragedia pegó en Tijuana, dejando pérdidas incontables.

Han pasado más de 20 años desde entonces y tal pareciera que a nivel ciudad no hemos aprendido los suficiente para prepararnos ante las inclemencias del tiempo, es común ver en las calles los carros varados por atreverse a cruzar calles que se convirtieron prácticamente en ríos, nos enteramos de que varias familias no están dispuestas a dejar sus hogares a pesar del riesgo de deslaves de las casa y en parte los entendemos, es todo su patrimonio el que está en juego, pero si no abandonan sus hogares estarían poniendo en peligro sus vidas.

En las redes sociales se ha presentado un fenómeno poco esperado, se observa que muchos tijuanenses no sólo desestiman las advertencias de las autoridades quienes piden tomar una serie de precauciones ante las precipitaciones, inclusive algunos se burlan de la situación y otros más lo desafían, tal pareciera que se toman a chiste el riesgo que implica las lluvias.

En las calles observamos alcantarillas llenas de basura, personas caminando sobre calles encharcadas sin saber si en esos sitios se encuentran coladeras abiertas que implicarían riesgos a la vida de quienes transitan ahí. En las mismas calles se reportan decenas de choques y percances automovilísticos, como si no fuese suficiente motivación las fuertes lluvias que caen en la ciudad.

Todo parece indicar que los tijuanenses no estamos preparados para las lluvias y es que no sólo es dejarle toda la tarea a las autoridades que hasta el momento han sabido responder ante las contingencias, hemos visto a policías y bomberos arriesgar la vida para salvar a ciudadanos que se quedaron atrapados en sus autos o casas ante las crecientes de los ríos, canales y algunas calles que terminan sirviendo como caudal del agua que busca desembocar en alguna parte.

Es fundamental que como tijuanenses no sólo evitemos pasar por las zonas de mayor riesgo, limpiar las calles y alcantarillas de nuestras colonias, también las personas que se encuentran en mayor riesgo, sobre todo de deslaves o inundaciones, tomen consciencia del peligro al que podrían estar sometidos si se viene nuevamente otra lluvia como la de este jueves.

En lo que respecta a las redes sociales también es importante que las personas no se tomen a juego la situación pues nunca debemos olvidar que hay decenas de vidas en riesgo cada vez que se presenta una inundación o deslave.

Esperemos que las autoridades continúen con ese trabajo, pero además refuercen las acciones preventivas para procurar la seguridad de los tijuanenses; según los reportes meteorológicos, tal parece que las lluvias cesarán por lo que resta del año, pero la temporada apenas comienza e históricamente en enero es cuando se vienen las precipitaciones más fuertes. ¿Estaremos preparados? Espero que sí.

*Alfredo Álvarez es un periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de periodismo y ha sido académico. Además dirige el portal http://www.alfredoalvarez.mx