Tijuana, ciudad vibrante

Es motivo de alegría y regocijo para el sector turístico, el ver cómo Tijuana está volviendo a ser la ciudad vibrante que siempre ha sido; después de una pausa, tras un largo aprendizaje, estamos hoy dando nuestro mejor esfuerzo en esta nueva normalidad, con nuevos bríos y muy emocionados, ya que se acerca uno de los mejores periodos para el sector como es el verano, y con la efervescencia que se vive, estamos pronosticando que tendremos un mejor año y con cifras cercanas a las que se tenían en el 2019.

Ha sido evidente el cómo se ha ido recuperando la actividad turística desde el primer trimestre, tan solo en festividades como San Valentín, Día de los Presidentes, Memorial Day y Semana Santa, han atraído a alrededor de 253 mil visitantes y turistas, quienes han dejado una derrama económica de alrededor de 33.8 millones de dólares.

Ya por todos lados se están llevando a cabo conciertos y eventos masivos, tan sólo en la agenda que difundimos en nuestras plataformas digitales se promocionan entre 30 y 40 eventos tan solo en una quincena.

El pasado fin de semana, fue muy bueno para la actividad turística, ya que por un lado se llevó a cabo la festividad del Día del Padre, y se tuvieron un sinfín de eventos, se realizó el Mexican Ska Fest Tijuana en el Parque Morelos, y un encuentro de bandas de rock binacional, en las instalaciones del antiguo Cine Bujazán y también en materia deportiva, es de destacarse el espectáculo que hubo de lucha libre, entre otros más.

Toda esta actividad motivó a que se tuviera una ocupación hotelera de entre un 80 y 100% de acuerdo a informes de la Asociación

de Hoteles del Noroeste (Ashono); mientras que restaurantes de la ciudad, particularmente en las zonas turísticas y en donde se realizaron estos eventos, reportaron un incremento en cuanto a comensales.

Seguimos con los fines de semana con bastante afluencia, ya tenemos permitido un100% para eventos masivos, inician las vacaciones y tenemos en puerta el 4 de julio que tiene un importante impacto en nuestro destino, por lo que estimamos que con motivo de esta festividad estadounidense, tendremos muy buenos números, muy cercanos a los que tuvimos en el 2019.

Otro de los eventos que sin duda atraerán la atención de turistas, es el de mexología, en su segunda edición, en el cual se espera la participación de mixólogos de la Riviera Maya, Ciudad de México, Los Cabos, y desde luego de Tijuana, Ensenada y el Valle de Guadalupe.

Sin embargo es preciso no confiarnos, dado a que no se nos debe de olvidar que la pandemia aún continúa, por lo que debemos seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios, lo cual es algo en lo que tenemos experiencia y no debemos dar un paso atrás en este tema.

De antemano en el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, seguimos apostándole a la prevención y exhortando a los organizadores de eventos a que sigan aplicando las medidas sanitarias por el bien de todos y de esta manera poder obtener los resultados pronosticados.