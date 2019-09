Tijuana – San Diego, ‘Experiencias CaliBaja’

Hace unos días, me reuní con Joe Terzi, Presidente de la Autoridad Turística de San Diego, con quien conversé sobre el trabajo conjunto, la promoción bilateral, y el desarrollo económico y turístico de ambos destinos; Acordamos que la suma de esfuerzos debe continuar, porque no somos dos ciudades fronterizas, sino una mega región binacional con una oferta de productos y servicios inmensa.



El intercambio comercial entre San Diego y Tijuana, supera los 230 mil millones de dólares anualmente, por ello la importancia de la colaboración conjunta, y no solamente con la autoridad turística de San Diego, sino con la división consular de México en el Sur de California, Nevada y Arizona, cámaras de comercio, y la iniciativa privada.



Cabe mencionar que Joe Terzi, será galardonado el 25 de septiembre por el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, con la presea del Mérito Turístico Tijuana, como un galardonado binacional, por la activa participación con la ciudad de Tijuana, y la promoción de los atractivos turísticos, eventos, entre otras actividades que realiza el comité como son presentaciones de destino en el extranjero, entrega de herramientas promocionales de Tijuana en hoteles de San Diego, y parques temáticos.



Pues bien, mi amigo Joe y yo, nos hemos dado a la tarea de redoblar esfuerzos en beneficio de la mega región, mediante mesas de trabajo que iniciaremos en octubre, con el fin de detonar los productos turísticos, y actividades para toda la familia en ambos destinos, esto sumando a las mesas de trabajo a la UABC y San Diego State University, con estudiantes de las carreras de turismo y mercadotecnia, implementando nuevas herramientas digitales y acciones que impulsen el crecimiento de la industria.



Tijuana y San Diego, una mega región, una potencia económica y turística de clase mundial, suman esfuerzos con el programa “CaliBaja Experiences”, el cual consiste en una promoción cruzada, en la que San Diego promueve a Tijuana, y viceversa, logrando que los visitantes nacionales que llegan a Tijuana, crucen la frontera y disfruten de la oferta con la que cuenta nuestra hermana ciudad.



Para finalizar, seguimos trabajando en el área binacional, buscando atraer más turistas y visitantes, con el único objetivo de cambiar la imagen de nuestra ciudad, que vivan una de las muchas experiencias que Tijuana ofrece, y las compartan en sus comunidades, llegando a más personas, manteniendo nuestro nombre de Tijuana… La frontera más transitada del mundo.