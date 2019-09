Tierra Prometida

¿Qué confianza puede tenerse ni qué protección encontrarse en leyes que dan lugar a trampas y enredos interminables, que arruinan a los pleiteantes, engordan a los curiales y facilitan a los Gobiernos el cargar impuestos y derechos sobre las disensiones y pleitos eternos de sus súbditos? –Barón de Holbach.

La iniciativa que propone equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada por considerado una amenaza a la seguridad nacional de México puesto que el no pago de impuestos de acuerdo a la reforma “Pone en riesgo la estabilidad y/o permanencia de las finanzas públicas”, se ha considerado una herramienta de terrorismo fiscal que afectará no solo a las empresas, sino a cualquier contribuyente, esto ha traído consigo incertidumbre a empresarios.

Los empresarios consideran que lo que el país necesita no es precisamente una reforma fiscal a fondo, pero sí modificaciones equilibradas, con reglas claras, y que toquen al menos algunos puntos medulares que tienen que ver precisamente con el ISR y con el Impuesto al Valor Agregado, rubro en el que se deben tomar decisiones que aunque puedan resultar anti populares por implicaciones políticas o sociales, al final serían efectivas.

De igual forma es alarmante el hecho de que estén creando una herramienta de terrorismo fiscal, toda vez que la autoridad tendrá la potestad de poder señalar a cualquiera de estar relacionado, aparentemente, al crimen organizado y solo por haber cometido algún fraude fiscal de cualquier tipo.

Se busca el lograr que sean excluidos los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación de cualquier relación con el crimen organizado, coincidiendo en el hecho de que solo se considere el artículo 113, relacionado con la emisión y adquisición de facturas falsas como delincuencia organizada.

De igual forma un punto alarmante dentro de esta iniciativa es la facultad discrecional que tienen la autoridad, causa preocupación el hecho de que la autoridad en cualquier momento puede llegar a considerar a alguien relacionado al crimen organizado, ejerciendo de esta forma una fuerza coercitiva en los contribuyentes a que paguen por el temor de no ser privados de su libertad.

Ahora bien, cabe resaltar que la iniciativa anteriormente mencionada es casi un hecho que será aprobada por las cámaras legislativas y publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Federación, situación por la cual las empresas deberán de blindarse ante cualquier contingencia con un compliance penal para evitar futuras sanciones económicas o privativas de la libertad.

* El autor es Abogado Fiscalista.