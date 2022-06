Tiempos modernos

A sus 93 años, Noam Chomsky sigue siendo uno de los pilares del pensamiento contemporáneo. Americano hijo de ucraniano. Un genio que se hizo famoso por su teoría lingüística, sin embargo su mayor aportación ha sido en el análisis social. Su más reciente entrevista subida a la red este 11 de abril me encantó. Quien quiera empaparse del detalle y datos duros pueden verlo fácilmente en la red en nueve capítulos durante una hora. No me gusta escribir en esta columna sobre lo que otro autor dijo, acabando en un resumen. En esta ocasión sí me quiero referir a esta cátedra. Abre reiterando lo que viene diciendo en este siglo, que el cambio climático es el mayor problema para la especie humana, y que estamos rumbo a la extinción. Señala a Trump como el que acabó de echarle leña al fuego, y sugiere que estamos viendo aún esa maniobra americana de estrangular a Rusia, desde hace décadas. De monstruosidad cataloga lo que está sucediendo en Ucrania, pero señala a Estados Unidos y a Inglaterra como los que no quieren sentarse a negociar la paz. Que Putin les regaló, sin quererlo, Europa a los Estados Unidos. Que la historia se complicó cuando firmó Zelenski un documento de colaboración con Biden con la posibilidad de tener operaciones militares conjuntas y potentes armas. Ofrece dos lecturas de esta acción criminal rusa, una occidental señalando la torcida mente de Putin, la otra son los años de Rusia recordando con tropas en la frontera, que se estaba acercando demasiado la OTAN, rompiendo el pacto con Gorbachov que incluyó desmantelar la unión soviética. Que de no conseguir un acuerdo de paz la humanidad corre el riesgo de una guerra nuclear. Crítica la intención de repetir Afganistán, armar a la población y dejar que se maten contra los rusos, ya sabemos en qué terminó. Pregunta que si a lo que sucede le llamamos genocidio, cómo le llamaríamos a la intervención de los Estados Unidos en Afganistán, Yemen o Irak. Afirma que se está alimentando la guerra de ambos lados. Un Putin anti democrático, pero no menos que los Estados Unidos. Nos recuerda la larga lista de democracias destruidas por los Estados Unidos, Irán, Guatemala y Chile entre otros. Que estamos en una fantasía Orwelliana donde la historia reciente no cuenta. Advierte que un retorno de Trump, u otro republicano, significaría un pronto destino a la catástrofe. El otro objetivo americano es China rodeándola de socios en Taiwán, Japón, Corea del Sur, Singapur y Australia con misiles nucleares. Termina con la misma opinión del ensayo que escribió a los 10 años, una advertencia sobre el fascismo, una fuerza vigente. Deja al final un sabor pesimista, una advertencia.