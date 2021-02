‘The Show’ el concierto de BLACKPINK en YouTube

El fin de semana que pasó, fue uno de los más memorables para millones de Blink, (así conocidas a las fans de Blackpink), uno de los grupos de chicas más populares de kpop de esta generación y esto gracias a que transmitieron su primer concierto en línea, llamado “The show” a través de la plataforma de YouTube.

“The show” estaba programado para el día 27 de noviembre del 2020, pero debido a la situación que estaba enfrentado Corea del Sur por el Covid-19 decidieron posponerlo para finales de enero, es aquí cuando el día tan esperado llegó.

El sábado 30 de enero a las 11:00 pm (Hora México) inició la transmisión de “The Show” en Youtube, un concierto de 90 minutos que nos dejó con la boca abierta, ya que iniciaron con uno de sus hits más populares llamado “Kill This Love” en donde vestían unos atuendos de ensueño.

Vimos a Jennie con un vestido rojo con detalles de flores, a Lisa con uno verde que la hacía ver especular, a Jisoo con uno blanco con short del mismo tono y a Rosé con uno plateado brillante, esto acompañado a su increíble coreografía y junto a un nuevo arreglo instrumental en la canción que hizo que tuviera mucho más poder.

Después se tomaron el tiempo para platicar con los blink y en donde Lisa comentó, “Hemos esperado por hoy durante tanto tiempo y estamos muy emocionadas de actuar para ustedes” mientras Jisoo dijo lo siguiente “Es genial pensar que estaremos en el escenario en un año y conoceremos a los Blink. Por favor, disfruten del espectáculo hasta el final”,

Luego sin previo aviso, nos presentaron “Crazy Over You” en donde por primera vez nos mostraron la coreografía, ¡fue súper cautivadora!, posteriormente escuchamos “How You Like That” con sus respectivos arreglos instrumentales que solo hacían que una se quisiera unir a bailar junto a ellas.

Después nos llevaron al pasado con “Don’t Know What To Do” y “Playing With Fire” pero nos regresaron al presente con su último hit “Lovesick Girls”.

Lo que a todos nos volvió a dejar impresionados es que continuaron ¡con solos!, vimos a Jisoo interpretando el tema “Habits” de Tove Lo, en donde apreciamos la hermosa voz de la integrante y después a Lisa con el tema “Say So” de Doja Cat en donde empezó cantando con una voz muy dulce hasta llegar a un poderoso rap; por supuesto finalizó con un baile lleno de fuerza y continuamos con una canción grupal con “Sour Candy”.

Seguimos con “Love To Hate Me” y regresamos con los solos de Jennie y uno de los más esperados de la noche que fue el de Rosé en donde reveló por primera vez su canción en solitario llamada “Gone”, ahora no puedo dar detalles porque el video aun no sale oficialmente pero te adelanto que te va encantar.

Seguimos con un “Pretty Savage” y una poderosa presentación llena de fuego con “DDU DU DDU DU”, continuamos con un par de canciones más y finalizamos con Forever Young, en donde el escenario estaba rodeado de carteles de ánimo para Blackpink, realmente daba esa sensación de que estábamos junto a ellas, fue muy bonito y especial.

Hasta ahora nunca había vivido una experiencia así y puedo decir que me gustó cada minuto de “The show”, lo disfruté como no tienen una idea, aprecié cada detalle, cada vestuario, cada arreglo que hicieron en todas las canciones para que Blink viviera una experiencia inolvidable.

Además nos hicieron sentir tan especiales cuando Rosé nos compartió su solo que me hace querer volver a ver el concierto completo otra vez, es triste que solo lo hayamos podido ver durante el horario indicado, me hubiera gustado que lo dejaran más tiempo para verlo nuevamente.

Aunque acaban de anunciar que se podrá volver a ver día el 7 y 14 de febrero en donde compartieron el siguiente texto: “La retransmisión se retransmitirá en directo en un formato no rebobinable y, teniendo en cuenta las zonas horarias de todo el mundo, se transmitirá un total de 8 veces”. “Si estás en medio de la transmisión en vivo, no puedes reproducirlo desde el principio, por favor asegúrese de acceder con anticipación y

prepárese para verlo”; así que si tienes la membresía date una vuelta por esas fechas para que puedes volver a verlo si así lo deseas, ahoracuéntame tú ¿Qué te pareció “The Show de Blackpink”?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.