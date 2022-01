Testigos de la historia

Increíble que en unos meses nos estaremos asomando a los principios del universo, las galaxias, o lo que aparezca, justo después del Big Bang. La pieza más compleja de la ingeniería en la historia está por mostrarnos lo que sucedió en los primeros momentos de la creación de todo lo que alcanzamos a percibir. La pandemia nos ha privado el seguir paso a paso el lanzamiento y despliegue del potente telescopio James Webb, de ver tranquilamente el desarrollo de este gran episodio de la ciencia. Deberíamos disfrutarlo como lo fue la llegada a la Luna, estamos demasiado atrapados en la batalla sanitaria. Sabremos si hay planetas lejanos con condiciones como la de la tierra, sospechas de vida. El 2022, será recordado por la terminación de la pandemia, eso quiero pensar, y por lo que nos enseñará este telescopio. Unos colores y una técnica distinta al Hubble que ya nos ha mostrado cosas que jamás pensé me tocaría ver, como los agujeros negros. Doy gracias a la vida de llegar a estos momentos, fui un nerdo fanático del Apolo 11. Recuerdo cada detalle a mi alrededor cuando Neil Armstrong pisó la luna, como sucede frente a los grandes eventos de la vida. Seguirle la pista a este telescopio, en realidad tiene más de treinta años de diseño y desarrollo, es un bálsamo en medio de tanta muerte. En las primeras semanas de la pandemia escribía en esta columna que llegará el momento en que todos conoceremos a alguien que murió por Covid, parecía aventurado, me quedé corto. La frase murió de Covid reflejará estos tres o cuatro años en curso pandémico. Como al decir que alguien murió de la peste negra, sabemos que hablamos de los años 1347 a 1353, pandemia que mató a la mitad de Europeos. La salida de la pandemia estará más llena aún de teorías conspiranoides, que seguirá alimentando legiones de anti vacunas. Acabaremos en varios capítulos de The History Channel del futuro, habrá quien no salga de afirmar que tuvimos el mayor número de muertos por habitante, se borrará el faraónico esfuerzo de vacunación y prevención sin el que hoy mismo estuviéramos repletos de muertes diarias. La historia se distorsiona muy rápido, más la reciente. Lo que el nuevo telescopio mostrará es lo que pasó, con certeza y exactitud. Nosotros mismos queremos ya no hablar de esta época, trataremos de pasar a lo que sigue. El presente no nos permite gozar la víspera de la primera mirada a los orígenes del universo. No veremos el Big Bang, pero sí lo primero que sucedió, el parto del universo. Un ojo a la tierra y el otro a nuestros orígenes, un ojo al gato y el otro al garabato.

*El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.