No me sorprendería cerraran totalmente el tránsito de personas de México a Estados Unidos. Los tensos ánimos preelectorales americanos seguramente tomarán como herramienta sellar fronteras, específicamente Trump, muro completo. El argumento será la pandemia. No me queda claro donde hay más contagio, si de este lado o del otro. Me pareció interesante contrastar las muertes Covid entre el Condado de San Diego y el estado de Baja California. Es similar el número de habitantes y estamos en continuo intercambio de personas. En Baja California llevamos oficialmente contabilizados alrededor de 2,900 fallecidos Covid de marzo a la fecha; en el Condado de San Diego alrededor de 630. Varios factores podrían explicarlo, desde la calidad de la atención médica, yo no creo sea el caso, hasta menos distanciamiento social. La disponibilidad de camas Covid es parecida pero la pobreza es terreno fértil para el contagio, sin embargo, es a Estados Unidos a quien peor le ha ido. Trump trae la cara desencajada, una personalidad narcisista fácilmente se torna hostil frente a la posición de perdedor. Mérito de Ebrard tener más o menos calmada a la bestia. Pero al ser el eslabón más débil, regresaremos a ser agredidos ya que no está pudiendo con los grandes, ni China ni Rusia, vamos, ni con Canadá. Buscará votos defendiendo a los americanos de supuestas amenazas desde México. Se le acabó el argumento de los migrantes, ya encontrará cómo irse contra la frontera.

Si todo sale bien, para la primavera se despeja la tensión fronteriza, imagino el requisito de vacuna para cruzar. Anticipo tendremos disponibilidad de una vacuna casi simultáneamente que San Diego, será un fenómeno fronterizo en el que tendremos una oferta diversa de vacunas. Las que registre Cofepris en México y las que registre la FDA en Estados Unidos. Probablemente aquí tendremos más disponibles, se autorizará la importación de China y Rusia sin problema, allá no es tan sencillo. Por lo pronto confiamos en que la vacuna elegida por el gobierno mexicano salga de la última fase de investigación con excelentes resultados. Pero mucho se hablará durante meses sobre cual vacuna es superior. Preveo que habrá un número considerable de jóvenes anti vacuna. Pues sin haberla ya hay ideas conspiracionistas anti vacuna. Acá ya tenemos nuestro Bill Gates con Slim. Una conspiración de los ricos para controlar a las masas, ese es el argumento dominante, sin contar las viejas fantasías del autismo y otras sin evidencias. La población más vulnerable debe aplicarse la primera vacuna que tenga a su disposición, no titubear. Hay que vigilar no se relajen las medidas sanitarias por deslumbrarse con la luz de las vacunas al final del túnel. Todavía tenemos muchos meses oscuros, hay que ir con mucha precaución.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.