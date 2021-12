Temporada de Villancicos

Hay muchas personas a las que no les gustan los villancicos en esta temporada previa a la Navidad, tengo amistades que dejan de escuchar la radio local porque transmiten dos o tres de estos por hora.

Si bien, durante la década de los ochenta, se hicieron muy populares en la televisión mexicana, ya que elenco de Televisa en conjunto con las disqueras EMI y Melody, hicieron que su elenco grabaran estos temas tan populares alrededor del mundo.

¨Noche de paz¨, ¨Rodolfo el Reno¨, ¨Jingle Bells¨, ¨La Marimorena¨, ¨Los peces en el río¨, ¨Dime niño de quién eres¨, ¨Paseo en trineo¨ y ¨Las posadas¨, son algunas de las más recordadas.

¨Esta Navidad¨ fue un disco lanzado en 1986 donde reunieron a un elenco conformado por Flans, Daniela Romo, Yuri, Timbiriche, Sergio Facheli, Manuel Mijares, Sasha Sokol y Amanda Miguel, entre otros. El disco vendió más de 300 mil copias en México y durante muchos años se transmitieron los videos por el Canal de las Estrellas, desde que iniciaba el mes de enero, hasta el 6 de enero del siguiente año.

En 1987 y debido al éxito en ventas, de nueva cuenta reúnen casi al mismo elenco para grabar otra edición de ¨Eterna Navidad¨, donde se unió Denisse de Kalafe con ¨Arre borreguito¨, Hernaldo Zuñiga, Tatiana, Pandora, Laura Flores, Myriam Hernández, Franco y Arianna, con otros villancicos.

Recuerdo que terminaba la emisión de un programa y seguía un video de los artistas mencionados, era tal la insistencia en la programación, que terminábamos comprando el LP.

En muchos hogares de nuestro país conservan el vinilo (yo si lo tengo) y lo ponen mientras se preparan las comidas de las posadas, pero ahora en sus playlist en YouTube o Spotify. A mi en lo particular si me gustan mucho los villancicos, sobretodo en español, pero lamentablemente el disco que no me gustó nada fue el de Luis Miguel acompañado de Big Band, que lanzó en el 2006.

La música del ¨Sol de México¨ me gusta mucho, pero esta vez, no compré su propuesta discográfica. Ojalá tengan un excelente mes decembrino, que haya paz en sus hogares, ricas cenas, abrazos y afecto, que es lo que más se necesita.