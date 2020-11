Temen repunte en catorce días

El secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, fue claro en señalar que en 14 días esperan ver un alza en casos de Covid-19, derivado de la alta movilidad que se tuvo durante el fin de semana por las festividades de Halloween.

El caso más visto en el estado fue la avenida Revolución en Tijuana, donde se dio una alta afluencia de personas, y aunque oficiales entregaban cubrebocas algunas personas los rechazaban, en la avenida incluso había niños.

Pero no fue solo en Tijuana, también hubo eventos en Ensenada, Rosarito y Mexicali donde la gente olvidó la sana distancia y las medidas de sanidad que tanto se han dicho.

En la Capital del Estado, las autoridades municipales aplicaron una multa superior a los 20 mil pesos por un evento que se desarrolló en el fraccionamiento San Pedro II.

Pérez Rico detalló que ya se encuentran trabajando en la reconversión de hospitales de nueva cuenta ante la inminente llegada de la segunda ola de Covid-19 en Baja California y que combinada con el invierno, se espera sea más fuerte.

Luego de las festividades, específicamente en la avenida Revolución de Tijuana, la autoridad detalló que los locales de dicha zona deben cumplir protocolos y si estos no se llevaron a cabo se tomará la medida de cerrarlos.

Turbulencia en el PAN de Rosarito

En el PAN de Rosarito las cosas están al rojo vivo, y es que levantarse para remontar vuelo en las próximas elecciones, no será por mucho, cosa fácil.

Por eso, la vía son las alianzas con otros partidos, con la chiquillada pues, y si bien al menos en apariencia las cosas marchan viento en popa, en lo interno se están dando hasta con la cubeta, ya que no todos están de acuerdo en que sea un candidato externo el que los represente en las urnas, pues algunos consideran que se debe aprovechar “la simpatía” de personajes como el ex alcalde Luis Enrique “Gigio” Díaz Félix, conocido no por su buen gobierno si así se quiere calificar, sino por sus constantes escándalos relacionados con el alcohol, que al parecer ya dejó, pero no así su historia, que le sigue pesando y mucho.

El personaje que más se ha mencionado para encabezar la alianza en este municipio es el ex panista y quien fuera hasta hace unos días delegado de la Secretaría General de Gobierno en Tijuana, Fernando Serrano García, quien llegaría a través del Partido de Baja California.

Dicen que Serrano García está moviendo algunos tapetes, pero no es bien visto por todos, pues no ha faltado quien diga que es sólo “un chapulín de la política”, pero otros consideran que trae buen ranking y por eso encabeza hasta ahorita, la lista de los preferidos.

¿Será?

Sueña con Alcaldía de Ensenada

Aunque muchos de los regidores del 23 Ayuntamiento de Ensenada no se han destacado por su desempeño, hay quienes sienten que su trabajo ha sido suficiente para poder contender en las próximas elecciones para la alcaldía, tal es el caso de la regidora de Morena, Yolanda Navarro Caballero.

En los pasillos del Gobierno Municipal dicen que gente cercana a la edil le ha estado vendiendo la idea de que ella podría ser la próxima alcaldesa de Ensenada.

Sin embargo, también se comenta que es de los regidores con el trabajo más flojo del Ayuntamiento, incluso hubo un momento en el que gente del PT quiso quitarla de la Comisión de Gobernación y Legislación por el fuerte rezago que tiene, lo peor es que a pesar de que finalmente la dejaron, la regidora no avanza en su trabajo y ya está pensando en una candidatura.

Pero habría que aclarar que ganar la presidencia municipal no es tan sencillo como ganar en el exclusivo baile de las cigüeñas, en el que hace muchos años fue coronada como reina.