Tecnología ¿a favor o en contra?

En los años 50, se estrenó en un cine local, una película: Lo que vendrá… se llamaba. El tema era la lucha de los ciudadanos contra el progreso, pues a causa del desarrollo de la tecnología, muchos hombres se quedaban sin trabajo, sustituidos por máquinas. Pasado el tiempo nos encontramos con el mismo fenómeno, en todo el mundo pese a que hoy el desarrollo tecnológico es infinitamente superior al de entonces. Curiosamente en la semana anterior, dos personajes, nos llamaron la atención sobre este tema tan importante ya que nos afecta a todos mundial y desde luego localmente; sobre todo ahora que nuestras autoridades y empresarios nos dicen que vendrán más migrantes en los próximos meses y que tenemos más de 20 mil vacantes para emplearlos. Antonio Gutiérrez, secretario General de la ONU, nos dice: “… las nuevas tecnologías están pasando del laboratorio al uso global a un ritmo sin precedentes. Más del 90 % de los datos que hoy existen, se produjeron en los dos últimos años…” (FRONTERA-22/06/19). Por su parte Leonardo Ortiz Villacorta Ramírez, Director Global de Filantropía de Microsoft, en conferencia sobre tecnología en la Universidad de Tijuana CUT, el jueves 20, aseguró que la tecnología reunida en un teléfono móvil de uso común, es superior a la que en 1969 tenía la NASA en todas sus instalaciones para llevar al hombre a la Luna. Ambos funcionarios coinciden también en que actualmente, pese al extraordinario avance científico-tecnológico, sigue existiendo una enorme brecha digital, pues a más de la mitad de la población en el mundo, el acceso es caro, lento o simplemente inexistente. Es decir más de la mitad de 7 mil 300 millones de seres humanos existentes hoy, viven al margen del avance tecnológico. Por nuestra parte diremos que no solo en las zonas apartadas en el campo, en continentes como África, Australia o los países pobres de América Latina, aún en nuestras propias ciudades como Tijuana. Donde cientos, tal vez más, de hombres, mujeres y niños viven en la calle o situación de calle y comen de la basura y los desperdicios de los restaurantes y mercados. También destacaron los referentes, que hacen falta más personas preparadas en las nuevas tecnologías, no solo a nivel profesional sino a nivel técnico, para cubrir las plazas de las empresas. En Tijuana, algunas empresas, tienen que recurrir a personal foráneo por no encontrar personal capacitado para cubrir sus necesidades. Es verdad que la tecnología desplaza a personal tradicional, pero es verdad también que las personas capacitadas siempre encuentran oferta de trabajo. Urge pues que las instituciones educativas de todos los niveles actualicen sus programas y capaciten en las nuevas tecnologías a todos sus alumnos. El proyecto de AMLO, de llevar la red tecnológica a todo el país, no es un sueño de campaña, sino una apremiante necesidad.

* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, Cronista de la ciudad.