También habrá Dragones en ABA

Se soltó una fiebre en Tijuana por tener equipos profesionales de basquetbol y en las redes circula información sobre la reaparición de los Dragones en la temporada 2020 de la ABA.

Con los escupefuego, Tijuana contará con dos quintetos, el otro serán los Pirañas, del que apuntamos en nuestra anterior entrega.

En sus publicaciones en redes, quienes serán los propietarios de la franquicia anexan una fotografía con uno de los planteles que tuvieron los Dragones, pero no son los que ganaron la corona del Circuito Superior de Basquetbol.

Y eso lo podemos asegurar, ya que nos tocó viajar a Zacatecas a los juegos de la final que los pupilos de Tony Delgado ganaron a Panteras, aquel trabuco que tenía a Héctor Rodríguez, Ruby Alcalá y uno de los mejores extranjeros que han venido al baloncesto mexicano: Marvin Brown.

De hecho, de los que están en la foto, solo Paul McKraken, Arturo Guerrero, Ernesto Gómez, el Mocho y Luis Fernando Wong, quien llegó a dirigir la selección nacional, fueron parte del equipo que ganó la corona.

Alejandro Rodríguez, el Tribilín, quien llegó a la selección nacional, no pudo viajar con sus compañeros, por no contar con una identificación oficial y poder abordar el avión.

Faltan Marcellius Stark, para completar la pareja de extranjeros, ya que el CSB solo aceptaba dos, Toño Ayala, también seleccionado nacional y Mike Contreras, un jugador muy versátil, de Los Ángeles.

La foto tampoco es del equipo que debutó en el CSB, ya que estaba integrado, en su mayoría, por gente de casa, con Donald Jackson y Reese Stoval como los refuerzos extranjeros.

Y el coach fue Mario Peña, el Abuelo, quien en alguna ocasión vistió la camiseta de la selección nacional.

En el primer equipo, el que hizo su aparición en el CSB, no jugaba Alejandro Rodríguez, ya que el Tribilín era parte del plantel de los Panteras de Aguascalientes.

Pero si estaban Alfonso Villa, Abel Mora, de los primeros tijuanenses en jugar en el CBS, Carlos Bernal, que tenía experiencia en este nivel, ya que había militado con Pozoleros de Guadalajara, Roberto Mendoza, el Nene y Eduardo Chairez, quien después se fue a jugar con los Internacionales de Nogales.

Bernal, a quien apodaban Chabelo, es uno de los hijos de Cucón Bernal, quien cubría la receptoría con Mercado Sonora, en la época gloriosa del béisbol Mayor de la Liga Amateur, cuando se jugaba por amor a la camiseta.

Carlos Bernal también se puso los arreos, pero él para jugar softbol para la Avenida “I”, en los primeros años de lo que ahora es la Liga Mesa de Otay.

Está bien que quieran recordar las hazañas de Dragones y se quieran colgar de ellas en la promoción del equipo, pero deberían documentarse mejor y evitar estos errores.

Y es que seguramente debe haber aficionados que vieron a aquellos Dragones, los que retacaban, en aquel entonces, Auditorio Municipal, sin importar quienes fueran los rivales.

Está a la vuelta de la esquina el arranque de la pretemporada de la American Basketball Association, tenían los Dragones programados unos try out, así como una promoción con fines caritativos, pero fueron suspendidos, al menos así aparece en su Facebook, a donde nos metimos para saber más sobre este equipo.

Y al igual que Pirañas, tienen toda su información en inglés, como sí el equipo tuviera toda su actividad en Estados Unidos, que según lo que pudimos platicar con gente de la prensa deportiva, con quienes coincidimos en las gradas del Crea, viendo La Milla Internacional, esa es la intención.

Vamos a buscar más información, pero los Apuntes hasta aquí llegan…por hoy.