También en la farándula

Cuatro conocidos actores me llamaron la atención en los últimos días. Como psiquiatra no me pasó desapercibido el trasfondo de cuando Jim Carrey anunció dejar la actuación, conozco su trayectoria y es público que padece un trastorno bipolar. Es admirable cómo ha hecho de la hipomanía un arte. Su actuación gestualmente extrema y variable está asociada con la hipomanía. Él tiene un gran mérito en poder utilizar muy creativamente el estar en estado de acelere, usualmente vemos lo contrario. Por su apariencia y forma de hablar deduzco está en un episodio depresivo, si es la bipolaridad la causa, regresará a hipomanía en cierto tiempo. Es una persona muy interesante y reflexiva, vale la pena buscar a Jim Carrey no actuando. La cachetada de Will Smith sugiere un problema de control de los impulsos, su llanto fue genuino. Lo quieren quemar en la hoguera, pero más de uno entiende, aunque no acepte, la motivación. El macho que salió a defender a su esposa, sin duda, pero también existió la ofensa original. Tardó unos segundos en detener la risa al ver a su esposa dolida, lo inteligente hubiera sido demandar frente a la Academia al que ofendió con el chiste. Finalmente le costó el Oscar y su futuro en esa organización. Me da compasión. ¿Qué tal que hubiera sido blanco algunos de los dos? ¿Qué tal que hubiese sido una mujer? El peor momento en el peor lugar. La afasia de Bruce Willis también le dio la vuelta al mundo, si buscan su famosa entrevista del 2013 verán cómo se manifestaba desde entonces. Aparentemente actuó que actuaba, es una forma de decir que hacía un enorme esfuerzo por representar con fluidez la actuación desde hace años. Ahora avanzó al punto de no poder decir lo que piensa, aunado a una incapacidad a entender lo que le dicen. Manteniendo, probablemente, la mente lúcida. Una infernal situación, probablemente irreversible, conmueve pensar su sufrimiento. En Suiza Alain Delon decide morir mediante eutanasia, ha padecido dos crisis vasculares cerebrales, su situación es pésima, lo anunció recordando el sufrimiento de su esposa hace pocos años de cáncer de páncreas. Aplaudo la inteligencia de este galán por quien se derretía mi esposa, era tan inalcanzable que no me daba celos. La eutanasia solamente existe en un puñado de países. Si Colombia la tiene nosotros podríamos, es un derecho individual que, como el aborto, tiene muchos detractores religiosos. Vaya historias, la actuación tiene más personas con alteraciones afectivas que el promedio, sobre todo en bipolaridad, en general los artistas. Mariah Carey, Carrie Fisher, Mel Gibson, Russell Brand, Demi Lovato son actores con bipolaridad. En México el más conocido es Ari Telch. No es solo en artistas, todos tenemos alguien cerca.