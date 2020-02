Sumar desde el exterior

El número de experiencias de sufragio extraterritorial federal y local en México ha tenido un crecimiento vertiginoso en apenas un poco más de una década. Efectivamente, después de la reforma constitucional de 1996 que permitió el voto fuera del distrito de residencia, pasaron 9 años hasta que en 2005 se aprobó la legislación que posibilitó votar en el extranjero. Pero desde 2006, cuando se materializó el ejercicio del sufragio para los millones de mexicanos que residen en el extranjero, hasta el día de hoy, tenemos registradas de 27 elecciones desde el exterior: 3 elecciones presidenciales, 1 de senadores, 2 de diputados federales en Chiapas, 1 diputado en Jalisco y 20 elecciones de gobernador en 15 entidades de la República.

Los números anteriores nos hablan de un fenómeno político sin parangón. Pero si a ello agregamos que en 2021 habrá otras 10 elecciones de gobernador desde el exterior, podemos valorar lo que sido la experiencia del sufragio extraterritorial: el próximo año, 21 entidades habrán tenido la oportunidad de que sus paisanos ejerzan la ciudadanía fuera del territorio nacional al elegir a su gobernador. Una de las entidades que todo indica se sumará al voto desde el exterior es Baja California. Recientemente el diputado Luis Moreno sometió al Congreso local una iniciativa para permitir que sus paisanos residentes en el extranjero puedan votar en las siguientes elecciones de gobernador. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo determina, esto sería en 2021.

Una de las características compartida en todas las experiencias del voto extraterritorial a nivel internacional es la de la baja participación. Los números en términos absolutos son muy semejantes. En el caso mexicano, si bien hemos observado un crecimiento significativo entre 2006 y 2018, porcentualmente se registra una caída en las tres elecciones presidenciales. En términos absolutos pasamos de 32 mil 621 en 2006 a 40 mil 714 en 2012 y a 98 mil 470 en 2018. Sin embargo, la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero también creció de manera significativa (40 mil 876, 59 mil 115 y 181 mil 256, respectivamente), lo que se tradujo en decrecimiento de las tasas de participación: 79.80% en 2006, 68.87% en 2012 y 54.32% en 2018; un porcentaje menor este último al promedio nacional del voto registrado en el país que fue 63.53%.

Resulta muy interesante detenerse en el caso de Baja California. Su comportamiento no ha sido muy diferente al nacional. Hay matices sin embargo que conviene resaltar. En términos absolutos, en las tres elecciones presidenciales aumentó el número de votos entre 2006 y 2012, pasando de 1337 a 1566, aunque a diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, disminuyó en 2018, al registrar 1510 votos. En términos absolutos si se comportó de manera semejante: en 2006 fue de 84.51%, de 73.08 en 2012 y bajó a 57.46% en 2018. Por su parte, en la primera elección de senadores desde el exterior, a nivel nacional el promedio de participación fue de 63.52%, mientras que los bajacalifornianos registraron 1498 votos para un 57% de participación.

La iniciativa del diputado Luis Moreno contempla, tal como se establece en la norma federal, diversas modalidades del sufragio en el exterior: voto postal, entrega de las boletas en consulados y embajadas y por vía electrónica, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en ‘los términos que determine el Instituto Estatal Electoral”. Esto último resulta muy relevante pues las tendencias apuntan a la utilización del voto por Internet, como ha sucedido ya en los comicios de Ciudad de México en 2012, Colima en 2015, Chiapas en 2012 y 2015 y Baja California Sur en 2015. Ya veremos cuál es la disposición que adopta el órgano electoral local; seguramente dependerá de lo que decida el Instituto Nacional Electoral al respecto. Lo cierto es que estamos ante un hecho relevante para la extensión de los derechos políticos de los bajacalifornianos en el exterior.

Invitación: El día de mañana jueves llevaremos a cabo el foro: “El voto en el exterior: una iniciativa histórica para Baja California”, organizado por el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD). La cita es a partir de las 10:30 am, en el Room 3106 de la School of Global Policy and Stategy de UCSD. En dicho foro analizaremos la iniciativa del diputado Luis Moreno en el contexto de las experiencias del sufragio extraterritorial.

* El autor es investigador de El Colegio de la Frontera Norte/profesor visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.