Sucesos históricos

La semana concluyó con históricos sucesos que marcan los cambios que vendrán. Primero, en Tijuana, se dio el pedimento de licencia para retirarse de su cargo de Arturo González Cruz, como presidente municipal tijuanense. Las razones las explicó la semana pasada, primero para tratar de presentar una denuncia en contra del actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez por la serie de acusaciones de que fue objeto durante su administración; segundo, para buscar la candidatura a la gubernatura por el partido Morena.

Tijuana vivió ayer un cambio político en el XXIII Ayuntamiento, tras el retiro de González Cruz, llega Karla Patricia Ruíz McFarland, primera alcaldesa de Tijuana. Hija del Fiscal General del Estado, Guillermo Ruíz y hermana de mujeres insertadas en funciones públicas.

Llegó a mis recuerdos lo ocurrido en Mexicali hace años, cuando en 1995, el entonces alcalde mexicalense, Francisco Pérez Tejada Aguilera pidió licencia para contender por la gubernatura en contra del panista Héctor Terán Terán. Entonces, 1995 un año después de los hechos violentos que se vivieron en 1994, sobre todo con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas en Tijuana, la intención de recuperar la gubernatura hizo que Pérez Tejada Aguilera dejara el cargo y que su suplente, la profesora, Angélica Obeso Covarrubias, asume la responsabilidad, convirtiéndose en la primera alcaldesa de Mexicali y de Baja California.

Su gestoría al frente de la presidencia municipal de Mexicali duró de mayo a noviembre de 1995, mucho menos tiempo que el que tendrá Karla Ruíz en Tijuana, sin embargo, no se quedó esperando cubrir el tiempo sentada, trabajó e hizo obras de pavimentación importantes entre otras cosas. Angélica Obeso. También recordada con cariño por hombre y mujeres que recibieron instrucción primaria. La profesora murió el 6 de junio de este año, pero quedará en la historia política de Baja California como la primera alcadesa.

Con algunas similitudes, aunque Karla Ruíz no haya sido maestra de primaria, si se desempeñó en el cargo de secretaria de Educación Pública Municipal, como suplente de Arturo González Cruz llega a la Presidencia Municipal. Tendrá poco más de un año para desempeñarse en el cargo, continuar las obras y proyectos de González Cruz o iniciar los propios. Sabiendo la tradición de los políticos mexicanos, lo que hizo el anterior no sirve, pero espero equivocarme. También hay posibilidad de entablar una buena relación con Jaime Bonilla una vez fuera de la administración municipal González Cruz.

Por cierto el pasado domingo le pregunté a Jaime Bonilla si fue de niño de los que citaban a sus compañeros a la salida (para pelearse a golpes claro), “No pues qué historias estás escribiendo, no, no, yo soy paz y amor”. Le insistí “No eras perrucho de niño” y contesta “no para nada, pero nomás no me buscaran”, como diciendo que si le buscaban pleito el respondía, creo que eso pasó con González Cruz, en algún momento se bronqueo y no lo soltó hasta que pidió licencia. ¿Qué le habrán hecho Ruffo, Osuna, Elorduy y Kiko? Porque jamás ha mencionado ni a Héctor Terán ni a Alejandro González.

Otro suceso de escándalo mundial fue la detención en el aeropuerto de Los Ángeles del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos a petición de la DEA, noticia que dio la vuelta al mundo y en México como baldazo de agua fría para muchos. Primer ex secretario de la Defensa involucrado en narcotráfico. Ha habido otros militares, el general Humberto Mariles, gran caballista mexicano y también del general de División, Jesús Gutiérrez Rebollo, el Zar Antidrogas. A cuidarse todos.

* El autor es periodista independiente.