Sortijas y dinero para los Bravos campeones

Hoy martes y mañana serán Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes. Marcelo Valdez K. de Hermosillo, pregunta…: “¿Por qué el fútbol soccer se juega con alta categoría en el mundo entero, y el beisbol no?”.

Amigo Chelo…: Porque jugar al fútbol es mucho más fácil que jugar al beisbol, igualmente, preparar una cancha para fútbol es menos exigente, los útiles del juego del fútbol y los uniformes son notablemente más baratos que los de beisbol. Además, la FIFA promueve mucho mejor su espectáculo que MLB el suyo. Heriberto Aldama R. de Culiacán, pregunta…: “¿Alguien hace algo por detener el alza desmesurada de los honorarios de los bigleaguer?”. Amigo Beto…: Lo intentan. Por eso se teme estalle la huelga de peloteros, a comenzar el primero de diciembre.

Augusto Cohén W. de Nueva York, informa y pregunta…: “Soy periodista graduado y en acción hace 48 años, además, lector suyo de siempre. Y, como Ud. ha escrito su columna siete días a la semana durante 61 años y con óptima calidad, mi pregunta es, ¿Por qué no lanza su candidatura para un record Guinnes?”. Amigo Gusto…: Muy agradecido por tu opinión y por la idea, pero no sabía que se podía lanzar una candidatura así. Además, nunca he trabajado por distinciones.

Si llegan, bienvenidas. Y mis respetos para Guinness. Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta…: “Según he leído, a los peloteros que jugaron parte de la temporada con los Bravos les corresponde la sortija de campeones. Ahora, ¿también recibirán el dinero de la postemporada?”.

Amigo EmeEme…: La sortija no “les corresponde”. La entrega el equipo a quienes consideran justo. En cuanto al dinero, son los jugadores quienes disponen. Ellos votan por cantidad completa, la mitad o el 25%.

Cristo Vargas L. de Guaymas, pregunta…: “¿Quiénes son los mejores a la ofensiva y en el pitcheo en la historia de las Series Mundiales?”. Amigo Cris...: Ofensiva. Veces al bate, Yogi Berra, 259… BB Mickey Mantle, 43… Jonrones, Mantle 18… Impulsadas, Mantle, 40; Anotadas, Mantle, 42… Promedio al bate, solo con más de 50 turnos, Pepper Martin y Paúl Mólitor, 418… Porcentaje de embasado, Lou Geherig, 417… Lanzadores…: Juegos completos, Christy Mathewson, 10… Apariciones, Mariano Rivera 24… Salvados, Mariano 11; Juegos abiertos, Whitey Ford, 22… Juegos ganados, Ford, 10… Derrotas, Ford 8… Innings lanzados, Ford, 146.0… Strikeouts, Ford, 94.

