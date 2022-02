Son todos los que están (2)

La semana pasada hablamos de los manejadores que van a iniciar la temporada trabajando en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y sólo alcanzamos a revisar la Zona Norte, así que hoy nos vamos al Sur con los nueve equipos y sus estrategas.

Sin orden en particular, volteamos a Ciudad de México, donde los Diablos Rojos le dieron la batuta a Juan Gabriel Castro y esperan que este sea el año en el que por lo menos puedan llegar a una Serie del Rey, algo que no han hecho desde su último título en 2014, aunque en las tres más recientes temporadas han disputado la Serie de Campeonato de la Zona Sur, cayendo dos veces con Leones y una con Guerreros.

“Guaguel” nunca jugó en LMB y como manejador apenas ha dirigido cincuenta juegos de temporada regular con Toros de Tijuana en 2015.

En Liga Mexicana del Pacífico (LMP) se le ha visto más, incluso terminó la campaña pasada con Naranjeros de Hermosillo, aunque la directiva sonorense no ha dicho si se va a quedar para el próximo certamen.

A Diablos Rojos le urge mucho un campeonato porque apenas tienen un cetro en los últimas catorce temporadas y eso no es permitido en esta orgullosa franquicia que es la más ganadora de LMB con 16 campeonatos.

Uno de los rivales principales será Leones de Yucatán que en los últimos años le ha “robado el mandado” a Diablos Rojos, aunque los “melenudos” sólo lo han podido reflejar con una corona en las más recientes quince competencias.

Los campeones vigentes de la Zona Sur serán dirigidos por Luis Matos, quien debutó en LMB como timonel en la recta final de la temporada pasada y aunque sólo dirigió doce juegos del calendario regular, al final pudo comandarlos hasta la Serie del Rey, donde se derrumbaron luego de tener ventaja de 3-0 sobre Toros de Tijuana, cediendo los siguientes cuatro juegos en una gesta histórica de los tijuanenses.

Ojalá Matos ya haya dejado atrás esta pesadilla que lo acompañará el resto de su carrera.

En Puebla los Pericos ya anunciaron que el banquillo estará a cargo de Willie Romero, quien ya tiene camino recorrido en LMB. Su historial está ligado a Leones de Yucatán, donde fue Manejador del Año y tiene récord de 261-177 en la pelota de verano. No había dirigido desde 2017, luego de haber sido cesado por los yucatecos como sentencia a un enfrentamiento que tuvo con un aficionado en el estadio Kukulcán.

Acaba de ser Manejador del Año con Navegantes de Magallanes en la pelota venezolana, algo que también consiguió en el invierno mexicano con Mayos de Navojoa no hace mucho.

De los 18 manejadores que dirigirán en 2022 el que más triunfos tiene en temporada regular es Homar Rojas con 769, pero el que mejor porcentaje entre ganados y perdidos es Pedro Meré con .629, resultado de sus 267 victorias y 157 reveses. El veracruzano ya suma dos campeonatos en LMB y repetirá como timonel de Olmecas de Tabasco, equipo que pudo llevar al segundo lugar de la Zona Sur el año pasado.

Los títulos de Meré fueron en 2012 con Rojos del Águila de Veracruz y 2017 con Toros de Tijuana. Dos manejadores que debutaron en 2021 y no les fue nada bien son Francisco Campos con Piratas de Campeche y Érick Rodríguez con Guerreros de Oaxaca. Ambos repetirán en 2022 a menos que alguna de las directivas digan lo contrario.

De los nueve manejadores de la Zona Sur, tres darán sus primeros pasos como manejadores en el béisbol mexicano y me refiero a Eduardo Arredondo, Emmanuel Valdez y Tony Rodríguez. El “Mosco” Arredondo estará a cargo de Bravos de León, mientras que el “Peque” Valdez manejará a El Águila de Veracruz y Tony Rodríguez a Tigres de Quintana Roo.

¿Se acuerda usted de los manejadores que iniciaron la temporada 2021?

Vamos a ver que cuantos se mantienen hasta ahora en su mismo equipo.

Pat Listach estaba con Acereros y ya le dieron las gracias al fallar en el intento de bicampeonato, mientras que Leo Rodríguez fue cesado de manera inexplicable luego de meter a la segunda ronda de playoffs al debutante Águila de Veracruz. En Algodoneros de Unión Laguna desgraciadamente falleció Omar Malavé. Que en Paz Descanse.

En León los Bravos iniciaron 2021 con Tim Johnson y el estadounidense ya no estaba en el banco cuando acabó la campaña.

Los Diablos Rojos del México contaron todo el camino con Miguel Ojeda, pero no fue confirmado para el 2022, caso similar en Durango con Félix Fermín que ya no dirigirá a Generales en el siguiente ciclo deportivo.

En Leones de Yucatán quien inició fue Gerónimo Gil y se quedó en el camino, mientras que en Mariachis de Guadalajara estuvo Benjamín Gil para ganar el reconocimiento como Manejador del Año, pero este año estará trabajando en Grandes Ligas como coach en Angelinos de Los Ángeles. En Pericos de Puebla inició Carlos Alberto Gastélum y no llegó a la meta; en Sultanes de Monterrey empezó Homar Rojas y fue el primer despedido y luego acabó con Toros como campeón. En Tecolotes de los Dos Laredos el primer manejador del 2021 fue Pablo Ortega y no le dieron mucha oportunidad; en Tigres de Quintana Roo apostaron por Adán Muñoz y lo corrieron a medio camino, mientas que en Toros de Tijuana Omar Vizquel no pudo con el paquete y fue destituido. De los 18 que iniciaron el 2021 sólo cinco se mantienen en el mismo lugar y son Pedro Meré con Olmecas; Francisco Campos con Piratas; Érick Rodríguez con Guerreros de Oaxaca y Roberto Vizcarra con Saraperos de Saltillo.

El “Chapo” es el único que sigue en su puesto desde el arranque de la campaña 2019. Cuídese mucho.

Buen día, es martes; que hoy le vaya bien.

