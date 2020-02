‘Sobre aviso no hay engaño’

A muchos no les gusta; quizá no sea “políticamente correcto”, a lo mejor no estamos acostumbrados escuchar promesas de escenarios negativos previo al inicio de una temporada de beisbol, sobre todo si esas premoniciones aparecen citadas y a cargo del responsable del equipo.

Los Generales se quedarán en Durango y el primer nombramiento de la nueva directiva fue para Eddie Díaz, quien en el recién creado organigrama aparece como presidente adjunto del equipo.

El “Comandante”, como es conocido en el beisbol mexicano, no se anduvo por las ramas y no utilizó el recurso de las promesas sin respaldo para crear falsas expectativas y quizá pecó de sincero y honesto en la más reciente rueda de prensa de la franquicia local.

El directivo dominicano fue directo al advertir y adelantar que el objetivo de Generales para la temporada 2020 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) no es el campeonato, pero fue más lejos al abundar que ni siquiera los playoffs están entre las metas para la campaña que arranca el 7 de abril, cuando reciban a Rieleros en el estadio Francisco Villa.

“No les ofrecemos a ustedes ningún campeonato el primer año; tampoco clasificar”. Fueron las palabras de Eddie Díaz en la reunión con los medios. “Vamos a dar un buen espectáculo en el terreno”.

Muchos dirán “Bueno, entonces a qué vamos al estadio si la misma directiva no está adelantando que tendremos otra temporada con más derrotas que victorias”.

Quizá no haya sido lo correcto hablar con la verdad.

Quienes andamos en esto de la pelota conocemos la máxima de que “Esto es beisbol y todo puede pasar”, ahí está el ejemplo de Venados de Mazatlán o Nacionales de Washington, sin embargo esas situaciones no ocurren año con año y vaticinamos a unos Generales acabando en el sexto o séptimo lugar de una Zona Norte dominada por el campeón Acereros del Norte, Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey y Saraperos de Saltillo.

En lo personal me pareció acertado que Eddie Díaz haya salido a decir la verdad; quizá no estamos acostumbrados a escuchar a un directivo hacer ese tipo de declaraciones, pero creo que les quita presión a los jugadores y a la misma oficina, además no podrá haber reclamos de la afición por el mal paso del equipo, así que “sobre aviso no hay engaño”.

Por otro lado, nos dio mucho gusto ver en la rueda de prensa a Enrique Couoh, quien ahora estará en la oficina en una nueva faceta dentro del beisbol, ya que su función en Generales es la de gerente deportivo.

El yucateco fue lanzador de mucha loma recorrida en la pelota mexicana y en los últimos cinco años estuvo a cargo del pitcheo con Toros de Tijuana, equipo con el que consiguió un campeonato en 2017.

El trabajo fuerte en estos meses sin duda que será en el área deportiva con el objetivo de armarle un equipo que pueda pelear todos los días bajo las órdenes del manejador dominicano Félix Fermín, un “viejo lobo” en esto de dirigir equipos y suma trece temporadas como timonel en la pelota mexicana y un título con Sultanes de Monterrey en 2007.

Además de los “regios” ha dirigido a Delfines de Ciudad del Carmen, Tecolotes de los Dos Laredos y Rieleros de Aguascalientes, equipo con el que finalizó la campaña 2019. En temporada regular tiene marca de 655 juegos ganados, 527 derrotas y dos empates.

Buen día, es viernes; que hoy le vaya bien.

Goodbye Horses!!