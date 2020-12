Slugger Yankee fuera de juego

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).-

“Sandy Koufax ha sido el más notable atleta judío desde Sansón”… George Jessel, humorista.

-o-o-o-o-

La Pregunta de la Semana…: El primero que lo logró en las Mayores fue Lou Gehrig. Después también, Chuck Klein, Gil Hodges, Joe Adcock, Rocky Colavito, Willie Mays y Mike Schmidt. Pero no pudieron Babe Ruth ni Hank Aaron. ¿De que se trata?

La Respuesta.- Cada uno de aquellos sacó cuatro jonrones en un juego. Ruth y Aaron, nunca pudieron.

Urchela operado.- El slugger tercera base colombiano de los Yankees, Giovanny Urshela, de 29 años, convenció a su padre de que no quería ser futbolista, sino bigleaguer. Llegó arriba en 2015 con los Indios. Ahora, con los Yankees, tras la operación de su codo derecho, no podrá asistir a los entrenamientos, y quizá esté fuera en el primer mes de la temporada…

Bateó para 199. Cobrará 17 millones.- El primera base dominicano, Carlos Santana, bateó para 199 este año con los Indios y llegará sus 35 años en abril, pero ha sido firmado por los Royals para 2021 y 2022, por 17 millones de dólares…

Ha muerto Allen.- A los 78 años de edad, murió el lunes Dick Allen, calificado como “uno de los mejores bateadores fuera del Hall de la Fama”. Durante 15 años, 1963-1977, vistió uniformes de Phillies, Medias Blancas y Atléticos…

Concepción en Cinci.- El Hall de la Fama de los Rojos, en el Great American Ball Park, ofrece cada sábado de diciembre, para los niños, bolsas con souvenirs a precios rebajados en más del 50%. Entre esos souvenirs figuran fotos de David Concepción, quien es uno de los elevados en ese museo…

-o-o-o-o-

“Histórico…: Mike Schmidt fue elegido para ocupar la tercera base por la Liga Nacional en El Juego de Estrellas 1989. Pero no pudo jugar porque anunció su retiró antes del juego”.

-o-o-o-o

Entre relevistas.- Rojos y Angelinos intercambian relevistas, ambos de 30 años de edad. De Cincinnati mandaron a Anaheim al cubano Raisel Iglesias, mientras de allá enviaron en el cambio al californiano Noé Ramírez...

Un nuevo Bradley.- En Fenway Park trataban ayer de firmar al agente libre, center fielder de 30 años, Jackie Bradley Jr. sensacional a la defensiva, pero, en siete años, había bateado para 221. Ahora, en la temporada chucuta de 2020 fue diferente, dejó promedio de 283, siete jonrones 22 impulsadas...

-o-o-o-o-

“No se trata de que yo esté viejo, es que mis hijos y mis nietos ya están viejos”… J.V.-