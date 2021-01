Un sistema de salud pública comprende todas las organizaciones, instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial es mejorar la salud, curar y cuidar las enfermedades de la población humana, para así poder mantener el control y la eliminación de las enfermedades.

Fortalecer los sistemas de salud significa abordar las limitaciones principales relacionadas con la dotación de personal y las infraestructuras sanitarias, los productos de salud (como equipo y medicamentos), y la logística, el seguimiento de los progresos y la financiación eficaz del sector. Un sistema de salud necesita personal, fondos, información, suministros, transporte, comunicaciones, orientación y dirección generales.

En algunos países ricos, gran parte de la población carece de acceso a la atención por causa de disposiciones poco equitativas en materia de protección social. En otros, como México, los costos son cada vez mayores a causa del uso ineficaz de los recursos.

Por regla general, se reconoce cada vez más que para mantener y mejorar el grado de salud de la población del mundo, los gobiernos deben diseñar sistemas de salud sólidos y eficientes, que presten buenos servicios preventivos y curativos a las mujeres, los hombres y los niños, sin distinción alguna. Un sistema de salud pública debe tener acceso “que esa salud que producen en la población tiene que tener una distribución justa”, también se debe atender la “satisfacción usuaria” que mantiene relación con “la experiencia que tienen los pacientes cuando van al sistema de salud” y finalmente el cómo se financia esta salud de tal manera que sea también justa en términos de la capacidad de pago de las personas”.

Hace algunos días Carlos A. Castro Sánchez, presidente de la fundación ALE, IAP, cuyo objetivo es fomentar la cultura de la donación de órganos y procurar los recursos materiales y humanos para llevar a cabo los trasplantes en lugares donde no se cuentan con los medios para ello, fue entrevistado en el programa La Silla Roja, en dicha entrevista televisiva, manifestó que en nuestro país hay una gran insensibilidad alrededor de la no existencia de un sistema de salud pública, el cual se está viendo en muchas manifestaciones, tales como el desabasto de vacunas, medicamentos, la falta de trasplantes, porque el programa está cerrado desde marzo del 2020, el problema de la indefinición de Insabi (dirigido por un arqueólogo), el no tener Cofepris, que el Consejo General de Salubridad sea inexistente, toda esta desorganización no ha permitido una interlocución que permita dar una opinión o punto de vista ante esta desesperación porque los pacientes se están muriendo.

En México en el año 2019 empezó la destrucción de sistema de salud en México, primero con la destrucción del seguro popular que tenía cobertura universal y que atendía a los enfermos que no tenían IMSS o ISSSTE, cubría enfermedades como: cánceres de mama, cérvico-uterino, de ovario, testicular, de trasplante de riñón en personas menores de 18 años, atención a los diabéticos, proporcionaba atención a niños con cáncer.

La pandemia de 2020 les robó a los enfermos crónicos de otras enfermedades, atención médica, desvió de fondos, recursos materiales, compra de medicamentos.

La desaparición del fondo para casos catastróficos con un monto de 100,000 millones de pesos, solo se enviaron 60,000 millones al Insabi y el resto fue a la Presidencia de la República. En el 2020 murieron más de 90,000 personas por diabetes por falta de insulina. Además el gasto por compra de medicamentos por parte de un enfermo aumentó en más de 40 %.

La pregunta obligada: a quien se le cargaran los muertos por falta de atención médica, ¿a los funcionarios de salud?, ¿a los diputados federales?, ¿senadores? ¿A la Presidencia de la Republica? En fin la pandemia del Covid 19 del 2020 le cayó a este gobierno como anillo al dedo para recortar recursos del sector salud para programas electorales.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.