Sin naranja

Y tal parece que cuando Baja California cambiaría al semáforo naranja para permitir más actividades, esto no sucederá, al menos no esta semana.

Aunque la Federación considera a Baja California ya en color naranja, por los puntajes en distintos parámetros, la realidad local es otra.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario Alonso Pérez Rico en la conferencia matutina comentaron que siguen habiendo casos activos en varios de los municipios, por lo cual aún no es conveniente irse a naranja.

Hay entidades que ya estaban en naranja y se apresuraron y van a regresar al rojo, por lo cual prefieren que BC lo haga cuando ya sea prudente.

Pandemia a modo

Bien dicen que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, y si no me cree, pregúntele al DIF de Rosarito que ha creado gran escándalo por organizar un campamento de verano para los niños.

Aún no se sabe si la cosa es para morirse de risa o sentarse a llorar en una piedra, pues no se concibe cómo es que esta dependencia, a cargo de Stephanie Esquivel, encargada de buscar el bien familiar ponga a los niños en tal situación de riesgo, sólo por recaudar unos pesos.

En su página oficial, la dependencia lanzó la convocatoria para que los padres de familia inscriban a sus hijos en los campamentos que se realizarán en varios centros comunitarios a un costo de 100 pesos por participante, en edades de 7 a 12 años.

Se dice que este campamento iniciará el próximo lunes 27 de julio y concluirá el 14 de agosto, donde se promete diversión al por mayor, claro eso sí, con las medidas sanitarias pertinentes, que no se especifican.

Lo cuestionable es que los niños llevan meses sin asistir a la escuela, precisamente para no ponerlos en riesgo. Sin duda, es un mundo al revés.

De hecho, en Rosarito, cada vez las medidas sanitarias se relajan más, con el pretexto de que en este municipio no hay muchos muertos, ni contagiados, incluso hasta los “table dance” ya andan operando, es decir la fiesta no para y con la complacencia de las propias autoridades municipales.

Ojalá y todo ello no vaya a mal para los rosaritenses en unas semanas, pues el verano de plano no pintará para el sector turismo que sin duda cambiará antes de que el invierno llegue.

Llega refuerzo al Poder Judicial

Una interesante jugada es la que se realizó ayer en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, que preside Salvador Juan Ortiz Morales, con el nombramiento del abogado Carlos Rafael Flores Domínguez como secretario general del Consejo de la Judicatura.

Este movimiento, que dicen que fue bien recibido por las barras y colegios en la entidad, viene a fortalecer las acciones de vigilancia, administración y disciplina en el Poder Judicial.

Flores Domínguez, a sus 31 años cuenta con una probada experiencia tanto en la academia, como en el litigio y, sobre todo, en la función pública donde ha sido asesor en la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, siendo artífice de importantes iniciativas, así como en la CEDHBC, organismo del que fue presidente en un periodo interino y primer visitador general, por lo que mantiene buenas relaciones y es bien visto tanto en el medio político, como en la sociedad civil.

Sana reactivación

Dicen que en el gabinete estatal quien anda a todo lo que da con el tema de la reactivación económica es Mario Escobedo Carignan, titular de La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.

Y es que sus recientes jornadas de trabajo ha conversado con empresarios, comerciantes, restauranteros y otros a quienes le ha platicado sobre su plan de reactivación que consta de criterios distintos para cada una de las 59 actividades económicas que se desarrollan en la región.

Si bien es cierto que los empresarios ya desean reabrir los negocios, Escobedo Carignan ha sido claro en que la reactivación tiene que darse paso a paso y siguiendo todos los protocolos que emite tanto la Secretaría de Salud federal.