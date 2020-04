Sin internos

Ahora que las universidades han retirado a los médicos internos de pregrado de sus prácticas, para protegerlos del coronavirus, seguramente el trabajo se les cargará más a los médicos de base de los hospitales públicos.

Regularmente los médicos internos, quienes aún son estudiantes, son quienes llevan la carga pesada durante sus prácticas, mientras los médicos titulares los supervisan.

Las cargas de trabajo impuestas a los internos a veces son extenuantes, puesto que pasan hasta 36 horas de guardia y por ello a veces circulan fotografías donde los captan dormidos, pero no porque no trabajen, sino al contrario.

De momento los hospitales públicos se quedaron sin médicos internos de pregrado de la UABC en Baja California, algo que otras universidades en el País también han hecho de manera preventiva.

Inconformes

Al parecer Moreno no está muy contento con la síndico procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, después que diera a conocer en sus redes sociales esta supuesta violencia de género que está sufriendo por parte del alcalde Arturo González Cruz.

Consideran que está dividiendo al partido, porque desde que sucedió este incidente, el Presidente Municipal y la síndico no han hablado.

Hasta los regidores criticaron los comentarios de Espinoza Ochoa, como fue el caso de José Cañada, quien la llamó irresponsable e inmadura.

Y la regidora Claudia Casas consideró que a la síndico le hace falta criterio por los videos que subió a sus redes sociales ya que no existe tal violencia de género.

Recordemos que el año que viene habrá elecciones y si Morena no sale unido puede no repetir “carro completo” como en el 2019 en Baja California.

¿Y el personal médico?

Vestidos de punta en blanco, los trabajadores del Ayuntamiento de Rosarito sorprenden, asustan, espantan, repartiendo despensas en las colonias del municipio y si bien se podría pensar que se busca proteger a los empleados de un posible contagio por el Covid-19, queda la duda de por qué no se ha ayudado a los médicos y enfermeras con este equipo especial de protección, que son quienes en realidad tienen la urgencia de usarlo.

Así sorprendieron estos trabajadores a los habitantes de la colonia Constitución Parte Alta, quienes esperaban la ayuda alimentaria pero no sabían si estaba ocurriendo algo verdaderamente espeluznante, pues algunos ni siquiera se atrevieron a abrir sus puertas por temor ante tal operativo de seguridad.

Los trajes de protección son desechables, así que no se sabe cuántos días se podrá ver este tipo de operativos especiales, y menos aún, cuánto se gastó en adquirir estos equipos, que no aguantan por supuesto, una pasada en la lavadora, pues no están diseñados para ello.

Mientras en el Hospital General de la localidad la falta de equipo de protección adecuado para el personal, los mantiene con el alma en un hilo, pues el número de sospechosos infectados aumenta día con día.

No cabe duda, solo en Rosarito.