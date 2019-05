Sin el campeón

Cuando se puso en marcha el Torneo Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, echándole una mirada a los grupos, ya teníamos candidatos para que abandonaran la competencia a las primeras de cambio.

En el grupo Uno están sembrados los Rojos de Tijuana Amateur, Playas de Tijuana, Rosarito y El Sauzal de Rodríguez, que posiblemente no terminen la competencia, tirando la toalla por tanto viaje.

Aunque el grupo no está difícil, pues además de los Rojos, que tendrán en el timón a Gustavo Barba, otros dos equipos tienen posibilidades de ir a la siguiente ronda del evento federado, de la normatividad.

Los campeones defensores, Tijuana Amateur Juvenil, Azules de Tijuana Municipal, Tijuana Salvatierra y La Mesa, son los equipos clasificados en el grupo Tres, que hasta este domingo inicia actividades.

Pero los juveniles colorados, que fueron base del seleccionado que acabó con la sequía de títulos nacionales de máxima categoría, no estarán en la competencia.

La seriedad con que toman el evento las ligas afiliadas a la Asociación Estatal de Beisbol de Primera Fuerza se puso de manifiesto con la salida de los juveniles y que para pronto encontraran sustituto, el seleccionado de Tecate, ausente del evento hace rato.

Quién sabe si en Tecate estaban esperando esta oportunidad para jugar el estatal o lo hicieron por temor a la ira del paladín, que por menos que eso dicta castigos a diestra y siniestra, si osan oponerse a sus caprichos.

Muchos peloteros de Tijuana Municipal defendieron la franela de Tijuana Amateur Juvenil en el estatal, rechazando la invitación para portar la casaca azul, ya que sus $impatía$ estaban con quienes finalmente se coronaron campeones estatales en el 2018.

Por sugerencia de algunos patrocinadores, los peloteros que chaquetearon enfrentaban una sanción, que finalmente no se dio, ya que ganaron el título nacional y les valió el perdón.

Pero ahora si habrá quien le ponga a la bola en el seleccionado azul, así que contarán con sus peloteros.

En la jornada dominical, Playas de Tijuana se medirán a los Rojos de Tijuana Amateur y Rosarito choca con El Sauzal de Rodríguez.

Tijuana Salvatierra va con La Mesa y Tecate hará su presentación ante los Azules de Tijuana Municipal.

El grupo de Ensenada, que ya tiene una serie de ventaja, enfrentará a Ensenada Municipal, que están reapareciendo en la pelota federada, de la normatividad, a San Quintín.

Chapultepec Urbana se enfrenta a Rural Federada, cuyo seleccionado de nuevos valores, está en la final del estatal de la categoría ante los Rojos de Tijuana Amateur, serie que se puso en marcha la mañana sabatina.

En esa jornada que jugaron, la Municipal reapareció con dos victorias a costillas de la Rural Federal y la misma dosis aplicó el seleccionado de San Quintín a la Chapultepec Urbana.

Nos tocó presenciar, hace muchos años, el debut de los Águilas de Mexicali en el béisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacífico, midiéndose en El Nido a los Ostioneros de Guaymas, que en el timón tenían a Jorge Fitch.

Tenemos tiempo para convencer a los amigos para estar en el arranque de la siguiente campaña de la MexPac y ver el debut de los Sultanes de Monterrey, visitando al conjunto de Mexicali.

Ya no hay espacio para más Apuntes y hasta aquí llegan…por hoy.