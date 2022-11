Silvia Moreno García: la novelista gótica

Cuando comencé a ser miembro del taller de literatura de la Universidad Autónoma de Baja California hacia 1981, pronto se me abrieron otros espacios para trabajar en pro de la cultura de nuestra entidad: el departamento de Editorial y Diseño Gráfico y Radio Universidad. En el primero, bajo la batuta de Georgina Walther, contribuí con poemarios y antologías, como Percepciones y Parvada. Poetas jóvenes de Baja California, libros publicados entre 1983 y 1985. En el caso de Radio Universidad, que se localizaba en los subterráneos del edificio de Rectoría, los que me recibieron con los brazos abiertos fueron dos productores jóvenes que eran pareja: Pedro Moreno y Silvia García.

Con Pedro platicaba de la cultura nacional y con Silvia, su esposa, hicimos programas sobre lo que nos gustaba como géneros literarios y cinematográficos: la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Por la misma época en que los conocí, aún llevaban en brazos a su hija, Silvia Moreno García (Mexicali, 1981). Puedo decir que fui testigo de aquella niña desde recién nacida, pero con el tiempo la familia entera se mudó al sur del país para continuar su aventura en los medios de comunicación. Alguna vez regresaron durante una feria del libro de la UABC, pero poco más.

Silvia Moreno García, la cachanilla, me la topé mientras navegaba por la red en busca de la ciencia ficción mexicana. Hace unos diez años descubrí que residía en Canadá y cuando pusimos en marcha, bajo el patrocinio de la UABC, la Universidad de Colorado en Colorado Springs y el Imperial Valley College, la colección New Borders/Nuevas fronteras en 2014, los coordinadores del proyecto (Edgar Cota Torres, José Salvador Ruiz, Rafael Rodríguez y yo) decidimos sacar una antología de cuentos de ciencia ficción fronterizos, bajacalifornianos. De los narradores en que pensé pedir su colaboración para esa antología, el primero que se me ocurrió fue Silvia, quien respondió de inmediato y nos proporcionó un texto de primer orden.

Luego, poco a poco, su nombre fue sonando en el mercado editorial de su país adoptivo y del mundo anglosajón. De sus novelas de ciencia ficción pasó a compilar antologías de terror al estilo lovecraftiano y una de ellas, She Walks in Shadows, ganó el premio de Fantasía Mundial en 2016. Y en 2020, su nueva novela Mexican

Gothic estaba en las listas de los libros más vendidos de los Estados Unidos y se reseñaba favorablemente tanto en el periódico The New York Times como en la revista Entertainment Weekly. De ser una conocida en el mundo de la literatura de géneros, ahora era una novelista a secas, con una novela que contaba en clave nacional la odisea de Noemí, una muchacha mexicana de mediados del siglo XX, que viaja a una mansión tenebrosa en un pueblo minero del interior del país.

Con Mexican Gothic, su nueva novela, la visibilidad de Silvia es total y bien merecida. Ha obtenido el premio Locus para novela de terror y no es para menos. Estamos aquí ante una obra que indaga en el pasado de nuestra nación en clave de narrativa de espantos. Como ella misma lo dijo en una entrevista al periodista español Juan Carlos Flores: “No podemos esconder el pasado porque es como una casa embrujada”. Y High Place, la casona rural donde sucede por completo esta aventura, es un sitio que ofrece lo macabro y lo espeluznante en cada una de sus páginas. Un lugar donde la oscuridad se posesiona de sus habitantes y nadie está a salvo de sus pesadillas, excepto Noemí, una muchacha tenaz y despierta, que se vuelve una lúcida exploradora de misterios de ultratumba.

Silvia Moreno-García ha logrado un honor muy especial: que Mexican Gothic haya sido traducida al español (ella escribe en inglés porque sólo hay editoriales en este idioma y en francés en Canadá) bajo el título de Gótico (2021) y publicada por la legendaria editorial Minotauro. Por vez primera muchos lectores hispanoamericanos tendrán la oportunidad de conocer a una escritora que ha unido el misterio a la Edgar Allan Poe con el escenario rural mexicano. Como autora nuestra, en Silvia tenemos a una novelista que está siendo admirada en muchas partes del mundo y cuyas novelas de terror nos ponen la carne de gallina desde los paisajes que nos son propios, desde la sapiencia de sus imperiosas protagonistas. Es tiempo de leer sus obras y descubrir a una escritora esencial de nuestro tiempo, una que sabe asustarnos con implacable sagacidad.