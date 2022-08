Siguen los hackeos

Varias personas, entre ellos funcionarios del Gobierno del Estado y periodistas, andan bastante preocupados porque esta semana los Whatsapp de algunos fueron “pirateados” o “hackeados” por delincuentes informáticos.

Una de las servidoras públicas que dicen tuvo la mala suerte de que su red social cayera en manos de la delincuencia es precisamente la encargada de mantener orden en los penales,

María Elena Andrade Ramírez, comisionada del Sistema Estatal Penitenciario.

De hecho, la funcionaria no se dio cuenta del “hackeo” hasta que conocidos le empezaron a preguntar si tenía algún problema, puesto que en el Whatsapp estaba solicitando apoyo económico. Algunos de sus contactos también se sorprendieron al ver las peticiones de dinero de la funcionaria, por lo que se les hizo raro.

Ya luego se dieron cuenta que le habían “pirateado” la cuenta y algún delincuente cibernético quiso aprovecharse de eso.

En el medio periodístico, los Whatsapp de al menos tres comunicadoras pasaron la misma situación. Ellas son Yolanda Caballero, reportera en Tijuana, Rosa León, de Mexicali, y Ana Julia Contreras, también de la capital del Estado.

Quizá sería bueno que aunque no haya denuncias formales sobre esa situación, la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República investiguen, porque aunque no todos caen en el engaño, no falta quien por buena voluntad caiga en ese fraude.

Aunque la recomendación en estos tiempos de redes sociales es no creer en todo lo que se diga y, en caso de un mensaje sospechoso, verificar con el usuario de la cuenta si en realidad lo envió.

REDISTRITACIÓN

Aunque se ve poco probable, los dirigentes de los partidos políticos PAN, PRI, PT, PES, PRD, MC y hasta Morena, en Rosarito, buscan que la nueva redistritación local sea solo para este municipio y no como actualmente que se comparte con Ensenada, bajo el Distrito 15.

Los dirigentes de partidos locales comentan que llevan meses trabajando sobre el tema y que hasta ahora, ya se lograron cambios pero para el Distrito 7 federal, por lo que se dejaría fuera a Mexicali y Ensenada, de tal forma que se reduce el territorio y solo lo integrarán Tecate, Rosarito y Tijuana.

Este proyecto ya fue aprobado y alineado con el INE, pero se está proponiendo uno nuevo que abarcara solo el corredor costero, pero todavía está en veremos, pues se tiene hasta diciembre para que finalmente se decida cuál se queda.

Mientras tanto, el próximo 12 de agosto habrá un foro de jóvenes “Va por México” donde se hablará de este tema y también de la redistritación del Distrito 15, que va un poco más lento.

En este último, la idea es que Rosarito se una a la zona de Santa Fe con Tijuana, pues juntando ambos territorios se reúne la cantidad necesaria de población para conformar el distrito, ya que Rosarito no reúne por sí solo el mínimo requerido.

Pero aun así se hará la propuesta, pues no hay que olvidar que durante dos periodos Rosarito había logrado tener un diputado que solo los representara a ellos.