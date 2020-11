Siguen los cambios en el Ayuntamiento

Los cambios en el 23 Ayuntamiento de Tijuana siguen registrándose, en esta ocasión el cambio fue en el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT).

Salió de la paramunicipal Juan Alberto Gómez Bárcenas, y en su lugar fue designado Moisés López Smith, por el presidente municipal, Arturo González Cruz.

A quien se le pidió reforzar las acciones en los parques de la ciudad, especialmente en el Parques Morelos y de la Amistad.

Aunque se desconoce la razón de este cambio, existen voces que aseguran se debe a los señalamientos que ha hecho recientemente el Estado, quien ha informado sobre irregularidades en el Zoológico de Tijuana que se encuentra dentro del Parque Morelos, y que inclusive la síndico, María del Carmen Espinoza Ochoa, realizó una inspección en el lugar.

El otro cambio que está por realizarse es en la Secretaría de Seguridad Pública, el próximo 16, se dice que asumirá Juan Valdez, quien está actualmente a cargo de la Estancia Municipal de Infractores.

Adelanta González Cruz aguinaldo

Dicen que tal y como lo adelantó Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, ayer cumplió con el pago de los aguinaldos a los trabajadores del Ayuntamiento, acción que comentan es el único gobierno local en la entidad que la ha podido llevar a cabo.

Según informó el Ayuntamiento, esto se pudo lograr por el manejo del dinero municipal y el respetar el dinero para los trabajadores.

Con esta acción, dijo González Cruz que se benefició a cerca de 10 mil, contribuyendo también a la reactivación económica local y para atender gastos de emergencia particulares.

Dicen que a raíz de esto hay muchas caras felices en Palacio, pues no habían tenido su aguinaldo con tanta anticipación.

A hacer campaña

Quienes quieran ser diputados locales en Baja California tendrán que participar forzosamente en el proceso electoral, más específicamente en las campañas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara la demanda que buscaba evitar que se eliminaran los diputados de lista.

Los cambios para eliminar los diputados de lista fueron promovidos y autorizados por mayoría de los diputados de la XXIII legislatura de Baja California de mayoría morenista.

Dicha reforma no elimina los lugares de representación proporcional, pero sí evita que una persona que no participó como candidato llegue a la curul, es decir aquellos que no movieron un dedo.

Las acciones promovidas por el PAN y el PBC fueron desechadas por los ministros, por lo que ahora para poder llegar por la vía proporcional deberán estar invirtiendo tiempo y hasta dinero.

Por cierto, Hay que recordar que en las pasadas elecciones al PAN le fue muy mal en el tema de los diputados de representación proporcional, ya que dos de los tres diputados que entraron dejaron el partido y uno de ellos, más específico, Miguel Ángel Bujanda Ruiz no movió un solo dedo para lograr ser diputado; por lo que a lo mejor a Acción Nacional le conviene, por lo menos sabrá que el que llegue al menos se comprometió en la campaña.

Eso sí, quienes defienden la figura de los diputados de lista, lo hacen en el sentido de que sirven para dar un poco de equilibrio a los Congresos cuando la balanza se inclina mucho hacia algún partido.

Ahora habrá que ver cómo se repartirían las posiciones y si los criterios de representación proporcional seguirán iguales, los lugares para los mejores perdedores.