Siguen en el limbo

Durmiendo el sueño de los justos continúa el problema limítrofe entre Rosarito y Ensenada, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue sin resolver las controversias constitucionales interpuestas por la cenicienta del Pacífico, luego de que el Congreso del Estado decretara que la zona en conflicto pertenece a Rosarito.

Meses van y meses vienen y los pobladores de Santa Anita y sus alrededores no ven para cuando cualquiera de los dos gobiernos municipales se haga cargo de sus muchas y variadas necesidades, sobre todo en el tema de los apoyos, pues ambas municipalidades se echan la bolita, a la hora de entregarlos.

En esta comunidad, la más alejada, tanto de Rosarito como de Ensenada, acceder a los servicios de salud, transporte digno, educación, resulta más que complicado a pesar de la gran organización que tienen, para hacerse llegar de algunos beneficios. Pero donde más problemas hay es en la seguridad pública, pues Rosarito de plano no se hace cargo y Ensenada lo hace muy a medias, situación que preocupa a sus habitantes, quienes denuncian constantes actos delictivos, que no siempre son atendidos. Quizás sea hora de dejar la palabrería de lado y que alguien tome el toro por los cuernos, para exigir a la suprema corte, que de una vez por todas resuelva este conflicto que lleva más de dos décadas y no se sabe cuánto tiempo más deberá esperar esa comunidad para por fin ser tomada en cuenta y deje de ser como dice la canción, ni de aquí ni de allá.

NOMBRAN ENCARGADO

Luis Antonio Quezada Salas fue nombrado encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento, en lo que se presenta la terna al Cabildo para elegir al nuevo funcionario. Cabe recordar que hace unos días, Jorge Salazar Miramontes, presentó su renuncia como Secretario de Gobierno del Ayuntamiento, a pesar de ser muy cercano a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

Quezada Salas viene desempeñándose como Director de Gobierno, en la pasada administración fue regidor por el PRD, silla a la que llegó por estar en la planilla de Julián Leyzaola Pérez.

Su hermano Jesús Quezada Salas y él incluso fueron abogados defensores legales del teniente, incluso lograron tumbar en lo administrativo una inhabilitación que tenía. Incluso, Jesús Quezada fue suplente del teniente, pero luego salieron de pleito con él y se deslindaron de su grupo. En la alianza que encabezaba el PRD, ellos se fueron del lado del grupo de Omar Sarabia.

Se dice que ellos conocen a Caballero Ramírez porque ella hizo prácticas profesionales en el despacho de Quezada y Asociados.

La Alcaldesa dijo que en los próximos días presentará una terna.

LA SECRETARÍA DE LA DISCORDIA

Y desde que se fue Salazar Miramontes, en Palacio Municipal de Tijuana, luego surgieron nombres para ocupar su lugar.

Entre los que se han mencionado están: Miguel Ángel Bujanda cercano a Montserrat y actualmente secretario de Desarrollo Económico, así como Marcelo de Jesús Machain, Javier Castañeda Pomposo e incluso el propio Luis Antonio Quezada.

Pero también suena fuerte el del actual titular de la Secretaría de Movilidad Sustentable Municipal, José Obed Silva Sánchez, quien ha sido experto en operación política.

Pero, también han salido a relucir los nombres del ex senador Fernando Jorge Castro Trenti, así como el ex secretario general de Gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano.

Así que en los próximos días se despejará la incógnita.

POSA PARA LA FOTO

En redes sociales ha sido muy criticada la regidora del PRI del 24 Ayuntamiento de Ensenada, María Isabel Villarreal Camarena, ya que no pierde oportunidad para subir fotos a sus redes sociales entregando apoyos.

Y aunque hubo quienes la defendieron diciendo que es necesario para comprobar gastos de la partida de apoyo social.

Dicen que los ediles pueden comprobar eso con los documentos que se le piden al ciudadano, tales como carta petición, credencial de elector, comprobante de domicilio, cotización y comprobación con factura a nombre del ayuntamiento.

Pero, todavía hay regidores que prefieren subir la foto del ciudadano recibiendo la despensa o la beca.

En el caso de Villarreal Camarena lo que generó polémica fue que a través de su página de Facebook compartió una fotografía de tres artesanas indígenas con un boleto de camión en mano, ya que el apoyo consistió en haberles pagado el pasaje para acudir a un evento a Tijuana, lo que a algunos les pareció mezquino.