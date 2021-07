Siendo negro, quiere discriminar a Shohei

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “La whiskyterapia te garantiza una salud muy alegre”… Trapichito.

-o-o-o

** El ganador del Jonrón Derby recibe como premio un millón de dólares. Puesto que Pete Alonso lo ha ganado dos veces seguidas, le han entregado dos millones, bastante más que sus honorarios de los Mets en las últimas tres temporadas, un millón 470 mil... ** ¿Quién es capaz de despreciar honorarios por 19 millones 350 mil dólares en seis meses? Pues, el miamiense, J.D. Martínez, porque ya no quiere ser designado. Su agente, Scott Boras y él dijeron que rechazarán la opción con los Medias Rojas por esa suma, y buscarán sitio en la Liga Nacional, donde J.D. jugaría como outfielder… ** Hablando de los patirojos, han anotado en promedio 5.1 carreras por juego, buena cantidad. Pero ha sido la rotación, el motivo principal para que llegaran al Juego de Estrellas al frente del este, con 55-36. Porque 89 de esos 91 juegos fueron abiertos por solo cinco pitchers,

Nate Eovaldi, Nick Pivetta, Martín Pérez, Garrett Richards y Eduardo Rodríguez…

-o-o-o“Por tanto hacerse cirugías plásticas, murió viejo, pero con cara de joven”… Armandina Cisneros de Uslar.-o-o-o**

Por ese “Libro que Nadie ha Escrito”, de la “Editorial Sin Letras”, me entero que el comentarista de ESPN, Stephen A. Smith, siendo negro, es tan torpe, que quiere discriminar a Shohei Ohtani porque no habla inglés. Dijo en el aire…: “No creo que ayude al beisbol que el personaje número uno necesite un intérprete para nosotros comprender lo que él dice en este país”. Nadie debe ser discriminado por ser negro, ni siquiera Smith, pero tampoco por no hablar inglés… ** Shohei puede hacer en el beisbol lo que nadie había hecho en más de cien años, desde Babe Ruth. De haber faltado Smith a la transmisión del Juego de Estrellas, pocos se habrían dado cuenta, si hubiera faltado Ohtani, habría temblado el mundo del espectáculo...

** Se supone que estos 10, primeros escogidos en el draft del lunes, serán estelares muy pronto…: Henry Davis, cátcher, Piratas; Jack Leiter, pitcher derecho, Rangers; Jackson Jobe, PD, Tigres; Marcelo Mayer, shortstop, Medias Rojas; Colton Cowser, outfielder, Orioles; Jordán Lawlar, SS, Diamondbacks; Frank Mozzicato, pitcher zurdo, Royals; Benny Montgómery, OF, Rockies; Sam Bachman PD, Angelinos, Kumar Rocker, PD, Mets.

-o-o-o“A la mujer que fue flor, siempre le queda algo de olor”… Dicharacho castizo.Gracias

