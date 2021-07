Siempre ha sido el más chillón

La idea de que los expresidentes deban ser llevados a juicios legales, por posibles delitos cometidos durante sus administraciones, a mi me parece prudente y necesaria. Los tiempos del excesivo proteccionismo deben ser eliminados y, cuando se reintegren a la vida los exfuncionarios, deben vivir con honestidad y respetando la ley como cualquier hijo de vecino. El período durante el cual estuvieron cumpliendo una función pública se les terminó y deben ser reconocidos por sus trabajos, pero también investigados si así lo requiere cualquier duda. Históricamente se les ha blindado de tal manera que, no se hacían públicas las conductas ilegales o delincuenciales que hubieran tenido. Los trabajos de exploración llevados a cuestas de manera personal por periodistas y otros investigadores y académicos, nos revelaron la existencia de delitos punibles con cárcel. El mayor círculo de corrupción y blindaje fue el que se forjó alrededor de ellos.

Si a Gustavo Días Ordaz y a Luis Echeverría los hubieran llevado ante la justicia, hubieran pasado sus últimos años encarcelados. Sin embargo, el excesivo poder que ejercía el moribundo PRI y su comparsa el PAN, los protegieron y sus crímenes aún siguen sin ser esclarecidos y juzgados. A ambos delincuentes los vamos a juzgar post mortem porque no se saldrán con la suya. Los que no deberán salvarse de que se les haga un recuento son Zedillo, Fox, Peña y Calderón. Al mismo López Obrador y los que le sigan también los pondremos en la picota. Aparte de Fox y Calderón, no recuerdo que alguno de los otros dos hayan dicho algo espectacular contra la consulta de agosto. No obstante, tienen el derecho a defenderse o a abogar contra este referéndum.

La investigación que realizó Anabel Hernández y que publicó en sus libros La Familia presidencial y Fin de fiesta en Los Pinos, es una denuncia abierta sobre Vicente Fox y Martha Sahagún y sus corruptelas. Habla, por ejemplo, del rancho en San Cristóbal que “tuvo una transformación milagrosa” pagada por Cosme Mares, empresario carretero. Se les descubrió otro rancho, La estancia, construido por Fox, con recursos inexplicables y a espaldas de la Secretaría de la Función Pública. Existen indicios de la protección que se le dio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. En ese mismo sentido, los hijos de la Sahagún constituyeron una aerolínea y se les exoneró de una investigación judicial de manera fácil.

No creo que haya uno solo de los cuatro expresidentes que no tenga cola que le rasuren. Pero de los cuatro, el más chillón es Vicente Fox. Cuando les quitaron la “pensión”, dijo que con esos millones que recibía mensualmente apenas le alcanzaba para sus frijolitos. ¡Qué desvergonzado y cínico! Ahora hace un llamado a los mexicanos para que no apoyemos la consulta y le demos palo a la propuesta. Pero seguir sus consejos es abrir más la puerta para que se sigan enriqueciendo impunemente los funcionarios públicos. Si votamos por la investigación, el juicio penal y la cárcel, si lo merecen, estaremos estableciendo un precedente que marcará el inicio de nuevas conductas contra los abusivos y ladrones funcionarios de primer nivel. Votemos a favor y contra ese chillón. Vale.

* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.