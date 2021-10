Si su negocio depende de las redes sociales...

Casi 7 horas estuvimos sin Facebook, Whatsapp e Instagram, además de las intermitencias de Telegram por la migración masiva ¿cómo le fué a su empresa? Hemos hablado muchísimas veces de la importancia de no depender de los medios sociales (comúnmente llamados redes sociales) porque no somos dueños de esas plataformas, no tenemos ningún control sobre ellas y si nuestro ingreso depende de cualquier medio social estamos no solo en desventaja, sino en riesgo de quedarnos sin nada. La caída de Facebook, Instagram y Whatsapp por más de 6 horas fue un buen ejercicio para saber si dependemos de esas plataformas. ¿Qué hacer? 1.Sitio web, si no lo tiene es momento de reconsiderar toda su comunicación digital, es necesario contar con un sitio web para dejar la dependencia a las plataformas de medios sociales. ¿O no fué suficiente el susto? Dependiendo del giro y necesidades de su negocio, elija la mejor plataforma para desarrollarlo: Wordpress, la primera opción; Shopify si el objetivo es vender en línea y si es un negocio local puede intentar con Wix. 2.Chat en vivo, si ya cuenta con sitio web pero el chat en vivo está ligado a Facebook, puede probar con Zendesk o LiveChat, son dos muy buenas opciones para sustituir “inbox” Messenger de Facebook. 3.Canales de comunicación, ¿qué medios utiliza para atención a clientes? porque si Usted sólo depende de Whatsapp puede quedarse hablando solo; lo ideal es tener varios canales, así cuando falla uno, tenemos plan B o C. Abra Telegram y use SMS, digamos que es más estable. También podría probar contratando un contact center, hay soluciones accesibles por ejemplo Bitrix24, Hubspot Service Suite o mi favorita ActiveCampaign, que además de ser un muy buen CRM también tiene la suite de “conversaciones” donde se integran varios canales de comunicación, si necesita ayuda mandeme mensaje (somos partners certificados). 4.Google Ads, si en este momento toda su publicidad está en Facebook o Instagram Ads, es momento de hablar de SEO, posicionamiento en motores de búsqueda, recuerde que la intención comercial está en Google, las redes sociales son más enfocadas en reconocimiento de marca (en la mayoría de los casos), entonces pongámonos serios y hablemos. 5.Comunicación interna ¿todos sus colaboradores utilizan Whatsapp para comunicarse? entonces estuvieron medio turno desconectados, a estas alturas del partido ¡ya ni los números de teléfono sabemos! entonces hay que tomar muy en serio las herramientas de colaboración en línea para asegurar la comunicación interna ¿se pueden caer? ¡por supuesto! cualquier herramienta conectada a internet puede fallar, el objetivo es profesionalizar su comunicación y documentar en orden, si solo usa Whatsapp (lo hemos visto infinidad de veces) la información importante corre el riesgo de perderse en el timeline y ahí empiezan los problemas, pruebe Trello, Slack o Monday son muy buenas herramientas que le ahorrarán dolores de cabeza, se integran con Google Drive y tendrá todo muy bien organizado. No se trata de dejar todo el ambiente Zuckerberg y desaparecer de las plataformas, el asunto es comprender que hemos confiado muchísimo en Facebook e Instagram para darnos a conocer y vender, así como confiamos en Whatsapp para atención a clientes, lo fácil y gratis a veces sale más caro ¿qué más tendría que suceder para tomar acción? búsqueme en marcelamexia.com y conversemos. * La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.