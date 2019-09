Si lo dejan, Manfred acaba con el beisbol

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “A Adán y a Eva los expulsaron porque aquello era Para-íso, no para-eso”… La Pimpi.

Prefiero a Lou Piniella enfurecido, tirando las almohadillas de un lado al otro del terreno, que una espera para saber si el batazo fue jonrón o no.

Prefiero a Earl Weaver con la visera de la gorra en la nuca y empinándose por ser de tan baja estatura, para gritarle a un umpire que es un bruto, en vez de un robot que diga infalible lo que es strike.

Prefiero a Billy Martin bañándole de tierra los pies a uno o más umpires, que cualquier labor mecánica robándole a los umpires el derecho a equivocarse.

Prefiero el beisbol como ha sido perfeccionado en estos 149 años de Grandes Ligas, por la sencilla razón de que así ha logrado tremendo éxito como deporte y como espectáculo.

¿Por qué y para qué iban a hacerle una cirugía plástica a Marilyn Monroe en alguna parte de su cuerpo, si estaba tan bellísima como buenísima?



Pues el beisbol ha estado bellísimo y buenísimo durante cerca de siglo y medio.

Pero Bart Giamatti inauguró la desesperación de pasar a la historia como comisionado, al sentenciar a Pete Rose a estar el resto de su vida fuera del beisbol, Fay Vincent imitó a Giamatti, Bud Selig inventó docenas de poses ante las cámaras de televisión, y ahora Rob Manfred se ha asociado con las cadenas televisoras para acabar con el juego.

Tal y como van las cosas, lograrán inventar otro juego, menos interesante, menos espectacular, menos humano, menos querido que el beisbol.

Porque además de los videos de consulta y los robot, pretenden imponer Reglas tan absurdas como la del robo de la primera base, la desaparición de los extra innings y hasta finalizar todos los juegos al cumplirse dos horas del primer lanzamiento.

Manfred: Pasarás a la historia, pero como asesino del pasatiempo campesino, bonachón y contagioso que nos legaron nuestros abuelos. Busca otra manera más profesional, menos nociva, de ganarte el millón de dólares que te pagan cada año por poner las nalgas en la oficina de Park Avenue.

RETAZOS.- ** El outfielder de los Rockies, David Dahl no podrá reaparecer, sino hasta los entrenamientos 2020. Su lesión en un tobillo tiende a sanar, pero requiere varias semanas… ** Eugenio Suárez, el guayanés, cuarto bate de los Rojos, pasará la mayor parte de este invierno en un gimnasio. Dijo…: “Es la mejor manera de regresar en forma para la temporada 2020!... ** Ejecutivos de la Liga Mexicana del Pacífico insisten en la expansión, pero, por razones económicas, han abandonado la idea de Guasave otra vez. Se supone que en Tijuana funcionará la novena franquicia. Depués, si hay estadios, sería Guaymas o sería Ensenada… ¡Amanecerá y veremos!...

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.