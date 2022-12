Si el tercer out no es forzado, carrera válida

-o-o-o-o¡Feliz Navidad, feliz 2023 y años siguientes!

Hoy y mañana, como de costumbre, son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y sitio desde donde escribes.

Rigoberto Súllivan, de Nueva York, pregunta: “¿Cuánto costó el nuevo Yankee Stadium?”.

Amigo Rigo: La casa de los Yankees, construida desde 2006 e inaugurada el nueve de abril y 2009, costó dos mil 300 millones, sin incluir el terreno, donado por la ciudad.

El primer Yankee Stadium costó dos millones 400 mil, construido desde 1922 e inaugurado el 18 de abril de 1923.

Por algún motivo, que ellos dos sabrán, un par de lectores, separados por más de cinco mil kilómetros, me han enviado la misma pregunta, exacta:

Héctor Sandoval, de Los Mochis, y Javier Inehosa, de Maracaibo: “Corredores en primera y tercera, un out. Fly al outfield, dos outs. El corredor de tercera hace pisi-corre y anota, el de primera se devuelve, pero no llega a tiempo. Tercer out. ¿Es válida la carrera?”.

Amigos Jeity y Javo: Acudí al experto de la familia en Reglas, mi hijo Sergio, y encontró que, de acuerdo con la Regla 4.09, vale la carrera, porque el doubleplay no fue forzado.

Saturnino Mungía y Jesús Procuna, de Mexicali preguntan…: “¿Cuál es su róster de puros miembros del Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigos Nino y Chucho…: Mi róster de 26 de todos los tiempos…: Seis abridores: Cy Young, Walter Johnson, Juan Marichal, Warren Spahn, Christy Matthewson, Sandy Koufax. Cuatro Relevistas: Mariano Rivera, Lee Smith, Trevor Hoffman, John Franco. Seis Outfielders: Babe Ruth, Willie Mays, Hank Aaron, Joe DiMaggio, Roberto Clemente, Mickey Mantle. Siete Infielders: Honus Wagner, Alex Rodríguez, Pete Rose, Luis Aparicio, Brooks Róbinson, Lou Gehrig, Adrián (Cap) Anson. Tres Catchers…: Johnny Bench, Yogi Berra, Iván Rodríguez. Mánager…: Tony LaRussa... Cinco Coaches…: Oswaldo Virgil padre, Bob Watson, Charley Lau, Casey Stanley, Jeff Torborg. Problemas: ¿dónde pongo a Steve Carlton y a Pedro Martínez y a quiénes siento para hacer la alineación.

José Palumbo, de Caracas, pregunta: “¿Usted considera a David Concepción con méritos para ser elevado al Hall de la Fama?”.

Amigo Pepe: Voté por David durante cada uno de los 15 años de su candidatura, pero nunca obtuvo el 75% de los votos. Tampoco ha logrado la elección por el Comité de Veteranos. Así es la vida.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

