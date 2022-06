Shohei Ohtani puede cobrar $ 581. 166. 670

-o-o-o-oLa Pregunta de la Semana: ¡Las damas a la carga en el beisbol! Un evento internacional en los próximos días, demostrará cómo las mujeres progresan como jugadoras de beisbol. ¿Sabes de qué se trata?

La Respuesta: La Selección Nacional Femenina de Beisbol de Estados Unidos jugará cinco veces con la Selección de Canadá. Será competencia amistosa, entre el 28 de julio y el primero de agosto, en Thunder Bay, Ontario. Algunas de las estelares de USA, Alex Hugo, Ashton Lansdell, Kelsie Whitmore, Anna Kimbrell y Malaika Underwood.

El joven hace falta.- El zuliano Ender Inciarte, está seriamente en los planes de los Mets 2022, según expresó el mánager, Buck Showalter.

Ender, de 31 años, fue adquirido por el club de Flushing y lo enviaron a las menores, después que los Bravos lo dejaron libre.

“Nuestros scouts opinan que ese muchacho está en muy buenas condiciones” dijo Showalter. “Es joven y muy entusiasta para el juego. Nosotros vamos a estar en la competencia para la postemporada, por lo que lo necesitaremos”.

Ender batea para 280 en ocho temporadas, 42 jonrones, 263 impulsadas y 118 robos en 163 intentos… -o-o-o-o-o“Un bigleaguer soltero es la respuesta a las oraciones de una madre acerca del futuro de su hija”… Joey Adams. -o-o-o-o-oÚnico en la historia.- Mike Trout (Angelinos), agregó otro record a la colección de su carrera de bigleaguer. Ha sido el primero en 152 años de Grandes Ligas, que ha conectado cuatro jonrones en una serie, todos para impulsar la carrera ganadora de cada juego. Ocurrió frente a los Marineros, a quienes los Angelinos les ganaron cuatro de los cinco encuentros de la serie…

Más de los Angelinos, con Ohtani.- Arturo Moreno y adláteres, le pagan a Shohei Ohtani, de 27 años, cinco millones 500 mil dólares por esta temporada. Pero en febrero puede ir a arbitraje si no le ofrecen lo que merece. Mike Trout recibe 37 millones 116 mil 667 dólares anuales y no tiene que lanzar cada cuatro días; mientras que Noah Sindergaard está firmado por 21 millones por temporada y solo tiene que abrir juegos cada cuatro días. Me imagino que los agentes del japonés, CAA Sports, estarán pensando en no menos de 58 millones 116 mil 667 por año, o 581 millones 166 mil 670 dólares por 10 temporadas… ¡Digo yo, ¿no?...

-o-o-o-o-o“Un genio es una persona talentosa que ya murió”… Joey Adams.-o-o-o-oGracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.