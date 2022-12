Será más difícil

La Comisión Nacional del Deporte ya otorgó sedes y subsedes para la edición 2023 de los Juegos Nacionales Conade, lo que antes fue la Olimpiada Nacional.

Lo anterior, en el marco de la reunión para conformar el consejo directivo del Sistema Nacional del Deporte, del que Lourdes Cañez, directora del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, es delegada en la Región 1.

En Puerto Vallarta, en la reunión encabezada por Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, contra quien ya cesaron los ataques, dieron a conocer cambios en las regiones.

Baja California sigue en la Región 1, junto con Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, pero ahora les fueron agregados los estados de Chihuahua y Durango, lo que aumentará las dificultades a los deportistas para avanzar a la final nacional de la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México.

En algunas disciplinas, los deportistas batallaban, principalmente, con las representaciones de Sonora y Sinaloa, pero ahora también tendrán que hacerlo ante las de Chihuahua.

Los Nacionales Conade 2023 están programados para celebrarse de mayo a junio, así que es tiempo de meterle el turbo con los procesos eliminatorios.

Según eso, algunos municipios ya hicieron sus procesos y luego vienen los estatales, ya a cargo del Inde, para después ir a las competencias regionales, donde se reparten los boletos para la final nacional.

En los estatales, las asociaciones únicamente dan su aval, pero no tienen el poder para impedir la participación de quienes no son del agrado de los dirigentes.

Como no conocen a detalle las convocatorias, el paladín de la normatividad, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, amenazaba con no dejar participar a quienes no estaban en la pelota federada y así logró la afiliación de las ligas pequeñas.

Tabasco será la sede principal de los Juegos Nacionales Conade, que también tendrá actividades en Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Morelos.

Aunque se dice que Tabasco no tiene las instalaciones adecuadas para albergar un evento de esta categoría, pero esperan que para la final nacional estén en condiciones.

Como ha sido en los últimos años, Nuevo León, Jalisco y Baja California serán los estados que disputen la supremacía en el evento, en los deportes individuales y de conjunto.

Pero no todas las disciplinas participarán en los Juegos Nacionales Conade, algunas serán promovidas por las federaciones.

Con alguien que conoce el tema, Lourdes Cañez, llevando el proceso desde un inicio, Baja California debe tener una buena actuación en la justa que reúne a lo mejor del deporte infantil y juvenil del país.

Atrás quedó la situación de que Baja California no participara en las competiciones, cuando David González Camacho estaba al frente de la paraestatal del deporte.

Y si los padres de familia no hubiesen enfrentado a quien ha sido el peor dirigente del deporte en Baja California, se perderían muchos meses de trabajo de los niños y jóvenes que hicieron su mejor esfuerzo por representar a su estado en una competencia tan importante.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y recuerden que hay que seguir guardando la sana distancia, además de usar cubreboca y gel antibacterial, nadie está exento de los contagios por coronavirus o influenza.