Será más difícil

La participación en el Estatal de Béisbol promovido por el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California no fue la esperada, pese a que las ligas y sus peloteros tenían muchos meses inactivos.

Y más baja debe ser la respuesta a la convocatoria para el evento de categorías menores, que el Inde planea realizar en los cinco municipios del estado.

Han sido convocadas las categorías Infantil y Pony All Stars, la segunda de importancia en Estados Unidos, luego de la que participa en Williamsport, en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.

También la Colt Prospectos, Juvenil Mayor y Juvenil Superior, ésta última en la que se incluyen peloteros que, incluso, ya juegan en Primera Fuerza en las diferentes ligas.

Bueno el proyecto, que los niños y jóvenes regresen a los diamantes, pero nuevamente se encontrarán con las amenazas del paladín, de suspender a quienes participen en esta justa.

Y es que los circuitos de pelota pequeña también tuvieron que afiliarse a la Asociación Estatal de Baja California, cuando el paladín los amenazó con no participar en el proceso de Olimpiada Nacional, si no se unían al deporte federado.

Eso, pese a que estos circuitos forman parte ya de una asociación civil, la de Ligas de Béisbol Infantiles y Juveniles de la República Mexicana.

El paladín y sus colaboradores no discriminan a nadie con eso de los castigos y no hace mucho, hasta niños de 5 años fueron suspendidos por no asistir a un evento.

Peloteritos que representaron a México en Williamsport, que militaban en la Liga Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana, también fueron sancionados, en su momento, por el paladín.

Así que no esperen que las ligas se peleen por registrarse al torneo del Inde, sus directivos tampoco quieren enfrentarse a la ira del paladín, pues aunque los niños no afectan a nadie, si es que juegan, la cuestión es que no pueden hacerlo sin su permiso.

Así de sencilla está la cuestión.

La otra tarde estaba anunciada un junta en el campo Salvador Sierra Vera, para ultimar detalles de un torneo Juvenil, bajo la bandera de la Liga Municipal de Tijuana, claro, con el aval del paladín, ya que el circuito azul forma parte de su coto de poder.

El domingo se juega la última jornada del rol regular del estatal del Inde y en el grupo de la Costa, tres equipos salen por el segundo boleto a la ronda semifinal.

En el papel, Bravos está con boleto asegurado, con su marca de 6-2, pero la tiene difícil ante los Azules de la Liga Industrial Comercial, que para mostrar, persumen marca de 5-3.

Ese mismo récord tiene Ensenada Industrial Comercial y Tj Bandits, que se medirán en el puerto, obligados a echar toda la carne al asador, si es que quieren seguir vivos en el torneo.

En duelo de equipos eliminados, Royals se medirán a los Academy Prospect, que no se han podido hacer la cruz en ocho salidas.

Mexicali Amateur encabeza la Zona Valle con 5-1, sobre el 5-3 de Mexicali Urbana, 4-2 de Mexicali Rural, 2-4 del equipo “B” de Mexicali Amateur y 0-6 de Mexicali Noreste.

La Amateur irá a la siguiente ronda como primer lugar de grupo y el segundo equipo se definirá en la jornada dominical, en la que Mexicali Urbana esperará resultados para saber su destino.

La semifinal es a ganar dos de tres juegos, con el uno del Valle con el dos de la Costa y el uno de la Costa con el dos del Valle, la final también está pactada a tres partidos y el tercer lugar lo definen en un encuentro.

Y como ya no tenemos más espacio para los Apuntes, hasta aquí llegan…por hoy.