Ser ciudadanos

Somos lo que hacemos

Ciudadanos, no simples habitantes es lo que requiere nuestro estado, serlo implica un compromiso básico y fundacional, el de cumplir con nuestras obligaciones para honrar nuestros derechos. Bienvenido al Camelot de esta semana, hoy no hablaremos de derechos naturales ni de la naturaleza garantista del estado mexicano, derechos como la vida, la libertad, la educación, la libertad de culto, entre otros, no están sino más allá de cualquier discusión, hoy lo que nos jugamos es el tipo de comunidad que estamos o no dispuestos a construir, descartemos la idea de que tenemos garantizada una mejor comunidad si no trabajamos en ello.

Pagar nuestros impuestos no es gracia alguna, es nuestra mínima obligación para contribuir en la parte proporcional que nos corresponde, de nosotros depende que el uso de esos recursos sea el correcto. Al diablo con el cuento de que no pago porque se lo roban, al contrario, hay que pagar para que no se lo roben, para que lo gasten bien y para que con ello podamos contribuir proporcionalmente con lo que nos toca; hacerlo nos da una ventaja excepcional, pegarle a la mesa, alzar la voz y tener la certeza de que si nada debo en mucho puedo exigir con el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos porque yo estoy cumpliendo con las mías.

Sostengo que la mayor parte de nuestros problemas se resolverán en la medida en que nos comprometamos en nuestra actuar ciudadano; en Mexicali en el Club Casino, un Club Deportivo, la elección de reina desde hace años tuvo que cambiarse a la suerte de las participantes porque la práctica del robo/compra de votos era algo común; de verdad ¿nos sorprende lo que hacen la mayoría de políticos de quinta que tenemos?, o a poco piensa que Kiko Vega, Jaime Díaz, Pérez Tejada, el Patas, o Bujanda, entre otros ¿no son producto de nuestro desdén y valemadrismo por la causa pública?

Cuando en nuestro estado un grupo de ciudadanos nos decidimos a formar un Sistema Estatal Anticorrupción lo más ciudadanizado posible, bajo el argumento simplón, de que los empresarios nos lo quedaríamos por proponer que lo integraran ciudadanos que no cobraran por ello, situación que sostengo como la ideal, llegaron algunos consejeros ciudadanos queriendo cobrar 80,000 pesos mensuales por “representar a sus municipios”; y ¿la cheyene, apá?, con razón los políticos los detectan y los promueven para que les vigilen y cuiden sus intereses.

En un estado en el que le estamos enseñando a nuestra gente que ni siquiera pagar un pinche juego de placas es lo normal, muchas nubes negras se pueden cernir en nuestro futuro; ¿realmente estamos dispuestos a ello?

Hace unos días una ex funcionaria deshabilitada por otorgar plazas irregulares en perjuicio de la ciudad calificó como decir estupideces a la denuncia que en su momento sostuve y que dio inicio a su sanción, al igual que ella la mayoría de nuestros políticos nos tratan como seres incapaces de tomar decisiones correctas por sí mismos, ajenos a la causa pública; es buena hora de que nos asumamos como ciudadanos responsables de nuestro estado, temas hay muchos: Ley Bonilla II, Defensa del Sistema Estatal Anticorrupción, Referéndum de la Ley Gandaya, Defensa del Poder Judicial, más los que se acumulen ésta semana, ¿quién dice yo?

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.