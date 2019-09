Septiembre, mes de la Patria y la cultura

Antes de entrar al mes de septiembre, demos recordar algunos acontecimientos que se dieron a finales de agosto. En primer lugar, agradezco a la Academia de Historia de México en Tijuana, A. C. que preside el buen amigo, Lic. Wilfrido Ruiz Sainz y el Mtro. Flavio Ramos Martínez como Secretario, por la honrosa distinción de invitarme como Padrino de la Academia, el 22 de agosto, en el edificio de la Sociedad de Historia e Tijuana, que preside el C. P. Mario Córdova. Por otra parte, Quien ha cosechado homenajes ha sido el maestro en Artes Plásticas, mi estimado y distinguido amigo Francisco Chávez Corrujedo, toda una vida dedicada al arte y a la formación de jóvenes artistas. Primero en el CEART donde recibió un homenaje por su trayectoria por parte de esa institución que dirige don Aurelio Aguirre Lomelí. El 26 de agosto, nuevamente en la Sociedad de Historia de Tijuana (SHT) recibió por la propia SHT, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente de Tijuana (SME), el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Tijuana; Lucy Rubí Decoración y Padres de familia de su taller de Artes Plásticas en la UABC, emotivo homenaje. En otro acontecimiento importante el alcalde Manuel Gastélum, inauguró la hermosa Casa de la Cultura número cinco en Cerro colorado, una de las zonas más marginadas de la ciudad, con una verbena popular, todo un acontecimiento. El sábado 31, después de su sesión ordinaria mensual en la calle sexta, la SMGE, Correspondiente de Tijuana, realizó otra interesante conferencia con la presencia del ing. José Luis Cabuto sobre el Centenario (16 de noviembre, 1919-2019) del Ferrocarril Tijuana–Tecate. Pero este septiembre que se inicia, ofrece un alud de acontecimientos culturales de gran importancia, además o concomitantes con las Tradicionales Fiestas Patrias que tanta relevancia tienen en nuestra frontera: El 5 de septiembre, en la Sociedad de Historia de Tijuana, situada en Ermita Norte # 3901, Col. Alfonso Corona del Rosal, Pedro Ochoa Palacio, ex director del Centro Cultural Tijuana (2013-2018) dará una interesante conferencia sobre la afamada novela de Martín Luis Guzmán “La sombra del caudillo”, que también fue llevada al cine en una memorable película. Ochoa ha sido designado para dirigir la Próxima secretaría de Cultura del estado a partir del primero de noviembre, pero el tema tiene relación familiar con él, pues es sobrino bisnieto de los generales Obregón y Francisco Serrano, protagonistas de la novela. Dentro de pocos días, cubriendo todo el mes de septiembre, se realizarán la Jornadas Vizcaínas, en el Centenario del natalicio del maestro Rubén Vizcaíno. Se sabe también, que en septiembre empezarán las gestiones para la realización de una película sobre la interesante leyenda de la bailarina o la “Faraona” de Agua Caliente, protagonizada por la actriz, promotora, investigadora y escritora Úrsula Tania, cuyo nombre artístico es Úrsula Mansur.

* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, Cronista de la ciudad.