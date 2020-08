Los organismos vivos, ya sean plantas o animales, perciben el efecto de calor y humedad mediante una “sensación térmica”. El problema es que no existe un aparato que registre este fenómeno al alcance de todo mundo, como lo está el termómetro, por ejemplo. Pero independientemente de la tecnología disponible, nuestro organismo siente, sufre, cuando se combinan altas temperaturas con mucha humedad, como ha sucedido durante algunos días de la semana que terminó, particularmente el martes 11 de agosto.

Después de cinco meses ENCERRADO, mi hermano y yo decidimos visitar uno de nuestros lugares predilectos del valle cachanilla, el Campo y UMA La Piocha de nuestro dilecto amigo don Javier Verdugo Estrada, en la colonia Pólvora, corazón del delta coloradense. Bajo un protocolo estricto celebramos el regreso con una barbacoa de cabeza de res y cervezas heladas, ¡ha!, pero a dos metros de distancia uno del otro. Afortunadamente para los cazadores de palomas que arrancan el viernes 28 de agosto, la actividad por definición es de ultra sana distancia, ya que los pocos cazadores que nos aventuramos con más de 40°C tenemos miles de hectáreas para distribuirnos y ni siquiera vernos. Nadie quiere cazar codo con codo.

Pero el pasado martes que parecía sería el día de menor temperatura de la semana, resultó el de mayor humedad en el ambiente. Hace muchos años publiqué la Tabla de Sensación Térmica, que conjuga temperatura con humedad para dar como resultado la sensación que sufrimos y que no mide ningún aparato, o si lo hay, no lo conozco. El martes se anunciaban sólo 41°C, pero no se dijo que la humedad podría escalar hasta un 50%. Entonces con esa combinación, la sensación térmica, el agobiante clima que sufrimos a la intemperie fue de ¡58°C o 137°F!, aunque a la sombra del bosque de eucaliptos y álamos de La Piocha.

Al mediodía el ambiente se sofocó, sin aire, muy caliente y súper húmedo. Tuve que dejar la cerveza y recuperarme con un Gatorade. ¡Claro!, soy un viejo de 76 junios. Nuestro dilecto amigo y asistente piochero “Chalín”, estuvo trabajando al rayo del Sol y apenas lo convencimos de acompañarnos a comer. Pero tiene la mitad de mi edad, es cachanilla rural y en eso trabaja todos los días. Yo estuve cinco meses ENCERRADO y con clima artificial totalmente inadaptado a la extrema inclemencia del verano húmedo cachanilla que muchos no entienden.

Pero la combinación de temperatura con humedad tiene un límite. A 110°F o 47°C la atmósfera terrestre sólo admite hasta un 40% de humedad relativa. Y el 100% de humedad en la atmósfera solamente se puede dar hasta los 90°F o 32°C. Para mayor información consulte en la INTERNET el concepto Índice de Calor o Sensación Térmica. Pero no todos los organismos vivos, plantas y animales son tan sensibles a este fenómeno como lo somos los humanos, no obstante, cuando la sensación térmica llega a los 96°F o 36°C, toda actividad productiva se suspende en muchos países del Mundo.

*El autor es investigador ambiental ENCERRADO.