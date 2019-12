Seguridad inteligente

Entre las múltiples sorpresas que traerá la creación de la nueva Fiscalía General en Baja California está el proyecto de las “casetas inteligentes”.

Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general, dio a conocer que se trata de puntos de revisión en distintas zonas del Estado en los cuales contarán con tecnología que arrojará información sobre los automóviles que transiten por ésta.

Comentó que para él es importante poder utilizar la tecnología disponible para contribuir a mejorar la seguridad en la entidad.

Así que si los vehículos que tengan reportes de robo, de que fueron utilizados en alguna actividad delictiva ya podrán ser detectados al momento.

Negocia con parquímetros

Para el próximo año podría haber un cambio en el contrato que firmó la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro con la empresa Copemsa por la concesión de los parquímetros.

Y es que el actual alcalde, Arturo González Cruz, se encuentra en pláticas con dicha empresa porque busca mejorar las condiciones para los ciudadanos, quienes pagan 12 pesos por hora, una de las tarifas más caras del país.

Pero para esto deben de llegar a un acuerdo porque le dejaron un fuerte candado al contrato y en caso de modificarlo tiene que pagar el ayuntamiento 30 millones de pesos aproximadamente.

Entre los puntos que busca mejorar el munícipe es reducir la tarifa, reducir el horario de cobro y evitar el arrastre de los vehículos.

Sin problemas

Aunque en algún momento parecía que la síndico procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Meli Espinoza, buscaba atacar a la Secretaria de Bienestar, pues tal parece que no encontró eco.

Hace algunas semanas, ella dio a conocer una denuncia de un posible acto de corrupción donde a una persona que le daban ayuda le pedían una parte del dinero que le entregarían.

En la denuncia que hizo a través de sus redes sociales, dijo que se trataba de un empleado de la Secretaría de Bienestar.

Sin embargo, comentan que la titular de esa dependencia, Gabriela Farías ni se inmutó y no buscó responder al señalamiento, pues el empleado señalado no pertenece a su área, además de que no se ha comprobado algo aún.

Dicen que ella, para evitar suspicacias no entrega apoyos en efectivo en su departamento, a toda la gente que le consiguen una ayuda la mandan al área encargada, como en este caso a Tesorería, así que el dinero no pasa ni por sus manos ni por las de sus empleados.

Farías no responderá a los señalamientos de la Sindico que al parecer la trae con ella.

Pago a tiempo

Por primera vez en muchos años los empleados del Ayuntamiento de Ensenada recibieron a tiempo el pago de su aguinaldo y no se realizaron paros y manifestaciones como en las administraciones de Gilberto Hirata Chico y Marco Antonio Novelo Osuna, aunque todavía falta la segunda parte del pago que deberá efectuarse en enero.

El Sindicato de Burócratas se mostró complacido con las gestiones del presidente municipal, Armando Ayala y gracias a su buena relación con el gobernador es que se logró cumplir con esta obligación.

A pesar de esto, no todo es miel sobre hojuelas en los pasillos del Ayuntamiento, pues el Sindicato no está nada feliz con la decisión del Gobierno Municipal de arrendar camiones para la recolección de basura a través de una empresa privada, por lo que en los primeros días de enero se espera que lleven a cabo diversas acciones para manifestar su inconformidad en ese tema.