Sector turístico avanza en medio de la pandemia

Hemos iniciado el tan esperado año 2021, después de haber padecido un año 2020 que nos sorprendió a todos.

Hace un año exactamente, en el mes de enero empezamos a escuchar noticias de la cepa de un virus que habían descubierto en China, “bueno, es en China”, decíamos… no esperábamos que se fuera a propagar tan rápido a través de todo el mundo.

Para el mes de febrero ya sabíamos que había contagios en Italia, uno de los países con mayor turismo en el mundo. Para el mes de marzo ya en México lo estábamos padeciendo, vimos cómo el mundo se detuvo, las fronteras de los países se cerraron, empezaron las cancelaciones de reservaciones a todos los destinos internacionales.

Los agentes de viajes comenzamos a proteger a nuestros clientes, al inicio tuvimos que exigir y pelear con proveedores que se resistían a hacer cambios sin cargos y sin penalidad; la pandemia fue el tema cotidiano.

De ahí vino la suspensión de labores del grueso de los sectores operando a una muy mínima capacidad hoteles, restaurantes y aerolíneas, dejamos de percibir ingresos en su totalidad. Empezamos a sacar nuestros ahorros, a vender algún activo, a pedir prestado, a negociar con proveedores y a dialogar con nuestro personal para negociar las jornadas y poder pagar la nómina.

La misión era mantener al máximo la planta laboral, todos tenemos necesidades que debemos cubrir y en medio de una pandemia, con negocios y empresas cerradas era un tiro de gracia para cualquier persona que se quedara sin trabajo, la mayoría con hijos, rentas y servicios que debían cubrir.

¿Cómo le hicimos? No cabe duda que el ser humano es ingenioso y adaptable, algunos transportistas turísticos metieron sus unidades al transporte de personal en la industria maquiladora, otros empezaron a vender comida para llevar desde sus casas, el caso que más me sorprendió –y me conmovió- fue el del hotel “Fénix” de Guadalajara, quien su director general puso a su personal a hacer tamales para vender, repartir y donar al personal médico de primera línea de los hospitales y de esa manera solventar la nómina de su gente.

Pues bien, tengo 30 años dedicándome al turismo y creí haberlo visto todo, desde atentados terroristas en países lejanos –y cercanos-, crisis económicas mundiales, golpes de estado en algunos países, guerras en medio oriente, muchas cosas. Ahora me encuentro presidiendo al Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana –COTUCO-, derivado por el lamentable fallecimiento del Ing. Alfonso Dávila, víctima de Covid-19.

Decidí aceptar el cargo por tres motivos, el primero por el compromiso moral, ya que yo era el secretario en la mesa directiva del Ing. Dávila, el segundo motivo es por el amor y agradecimiento que le tengo a mi ciudad de Tijuana y el tercero porque me siento capaz, ya que toda mi vida la he dedicado a trabajar en el turismo.

En este sentido mi plan de trabajo tiene como finalidad el posicionar a Tijuana como referente nacional en materia turística, por todo lo que tenemos y ofrecemos a nuestros visitantes, durante décadas hemos sido una ciudad estigmatizada, pero ahora en nuestra encomienda no nos cansaremos de gritar a todo México y el mundo lo maravillosa que es esta ciudad.

De entrada quiero comentar que Tijuana es una ciudad prolífera, con una industria maquiladora que genera miles de fuentes de empleos, una infraestructura hotelera para satisfacer cualquier necesidad, desde hoteles boutique, económicos, de 4 y 5 estrellas.

Hospitales y clínicas de especialidades del primer mundo, que nos colocan a nivel internacional dentro de los mejores destinos para el turismo médico. Con una gastronomía envidiable, con chefs de reconocimiento internacional, aportando la gastronomía Baja Med que es todo referente a nivel nacional e internacional.

Algo interesante es que a dos horas de nuestra ciudad, contamos con valles vitivinícolas que producen los mejores vinos del mundo, con atractivos naturales incomparables.

Soy agente de viajes de profesión y toda mi vida la he dedicado a promocionar destinos turísticos, ahora me toca aportar desde esta trinchera mi mejor esfuerzo por esta magnífica ciudad.

*- El autor es presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco).